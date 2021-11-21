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Певица Мария Максакова ради контракта похудела на 10 килограммов

Шоу-бизнес
Певица Мария Максакова ради контракта похудела на 10 килограммов
wikipedia.org  /  Владимир Широков / CC BY-SA 4.0

Москва, 21 ноября. Обязательства по контракту заставили оперную диву Марию Максакову сесть на жесткую диету. Артистка обещает поклонникам грандиозное возвращение на сцену.

Питание Максаковой состоит из одного приема пищи, в ее рационе вареные яйца, листья салата и овощи. Исполнительница в шутку называет это «диетой Майи Плисецкой», поскольку похудению способствует принцип «не есть». Звезда недавно отказалась от оперы и будет исполнять рок-поп.

«Действовать приходится радикально, так как данный стиль почти не совместим с лишним весом. Та же Адель, которая начинала в одной весовой категории, вынужденно перешла в другую, так как эстрада предполагает свободную пластику, полеты по сцене, физическую активность», — поделилась она с изданием «СтарХит».

Максакова пообещала поклонникам альбомы, которые будут выходить «один за одним». Она уже похудела на 10 килограммов, но планирует избавиться еще от трех. Для этого приходиться регулярно ходить в спортзал и «носиться по танцполу».

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева объяснила, почему Мария Максакова и Елена Проклова никогда не станут ей подругами. По словам звезды кино, «они туповатые».

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Мария Максакова ради контракта похудела на 10 килограммов
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