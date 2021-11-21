Певица Мария Максакова ради контракта похудела на 10 килограммов

Москва, 21 ноября. Обязательства по контракту заставили оперную диву Марию Максакову сесть на жесткую диету. Артистка обещает поклонникам грандиозное возвращение на сцену.

Питание Максаковой состоит из одного приема пищи, в ее рационе вареные яйца, листья салата и овощи. Исполнительница в шутку называет это «диетой Майи Плисецкой», поскольку похудению способствует принцип «не есть». Звезда недавно отказалась от оперы и будет исполнять рок-поп.

«Действовать приходится радикально, так как данный стиль почти не совместим с лишним весом. Та же Адель, которая начинала в одной весовой категории, вынужденно перешла в другую, так как эстрада предполагает свободную пластику, полеты по сцене, физическую активность», — поделилась она с изданием «СтарХит».

Максакова пообещала поклонникам альбомы, которые будут выходить «один за одним». Она уже похудела на 10 килограммов, но планирует избавиться еще от трех. Для этого приходиться регулярно ходить в спортзал и «носиться по танцполу».

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева объяснила, почему Мария Максакова и Елена Проклова никогда не станут ей подругами. По словам звезды кино, «они туповатые».