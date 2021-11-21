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Специалисты Китайской академии наук разработали меняющих форму магнитных роботов

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 18:09
Общество
Специалисты Китайской академии наук разработали меняющих форму магнитных роботов
pixabay.com  /  StockSnap

, 21 ноября. Разработка состоит из магнитных пикселей и позволила Китайским ученым из академии наук создать уникальную технологию.

Магнитные пиксели представляют собой частицы, наполненные жидким металлом или неодимовым магнитом. Его эластичная матрица содержит кремний. Благодаря лазеру ученые смогли намагнитить каждый пиксель по отдельности. Робот способен зафиксировать форму или перепрограммировать в любое состояние. Ему разработали особый интеллект, который поможет устройству выполнять множество различных задач.

«Действия и функции нашего мягкого робота перенастраиваются с помощью программирования», — рассказали исследователи.

Добавляя шарниры между пикселями, можно придать прочности мягкому роботу. Устройство может стать полезным для окружающей среды, биомедицинских процедур и транспортировки лекарств.

Компания «Промобот» разработала человекоподобного робота с подвижными руками. Он способен воспроизводить эмоции и взаимодействовать с аудиторией.

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технологии робот магнит
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