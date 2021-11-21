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Вторая жена Державина призналась, что ее выручил роман актера с Бабаян

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 18:08
Шоу-бизнес
Вторая жена Державина призналась, что ее выручил роман актера с Бабаян
Московский академический театр сатиры

Москва, 21 ноября. Вторая жена актера и телеведущего Михаила Державина, художница Нина Буденная высказалась о романе артиста с певицей Роксаной Бабаян. Экс-супруга ныне покойного актер благодарна сопернице за любовную связь с ее мужем.

Буденная призналась в эфире программы «Секрет на миллион» канала НТВ, что никогда не держала зла на Бабаян. Более того, сама экс-супруга Державина закрутила роман с художником Николаем Пономаревым, хотя еще находилась в браке. Именно поэтому художница признательна певице за появление в жизни ее бывшего мужа.

«Мы с Мишей расставались, я виновата была в этом расставании. А ее появление в его жизни меня очень выручило», — объяснила Буденная.

Вторая жена Державина призналась, что ее выручил роман актера с Бабаян
Федеральное агентство новостей / ТАСС/ Федор Савинцев / ТАСС/ Федор Савинцев

Роксана Бабаян стала третьей женой Державина. Актер прожил с певицей до самой смерти. Артист скончался в 2018 году после продолжительной болезни.

В свое время о романе с Державиным заявляла и актриса Татьяна Васильева. Однако Буденная опровергла слова артистки, назвав ее «большой фантазеркой».

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