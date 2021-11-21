Рябков сообщил о диалоге России и США по Украине

Москва, 21 ноября. Россия ведет диалог с Соединенными Штатами, в ходе которого даются разъяснения по Украине. Об этом замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал журналисту Павлу Зарубину.

Дипломат обратил внимание, что подготовкой ответов на запросы Вашингтона занимается российский МИД.

«Американцы выдвигают серию претензий нам, в том числе применительно к Украине, им нужно объяснять детально, что и как происходит», — отметил Рябков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее допустил провокации Запада на фоне сообщений об «угрозе вторжения» на Украину. По его мнению, иностранные государства намеренно нагнетают антироссийскую истерику.