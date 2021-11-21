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Специалист по этикету Рогова перечислила самые распространенные ошибки во время застолья

Общество
Специалист по этикету Рогова перечислила самые распространенные ошибки во время застолья
freepik.com  /  Racool_studio

Москва, 21 ноября. Существует множество распространенных ошибок, которые люди допускают во время застолья. Об этом рассказала специалист по этикету Алевтина Рогова.

Тканевую салфетку нельзя заправлять за воротник — ее нужно сложить в два раза и разместить на коленях. Перед глотком из бокала нужно промокать губы, чего многие не делают. Из-за этого на посуде остаются следы помады или жирные отпечатки. Во время застолья локти должны быть на коленях или на подлокотниках, отметила Рогова.

«Пожалуйста, когда увидите красивую салфетку на своей тарелке, вы ее возьмите, не трясите. Если вы ее разместите за ворот рубашки или платья, подумают, что вас нужно подстричь», — подчеркнула эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Наполнять бокалы игристыми винами следует навесу. Хлеб нужно отламывать, а не надкусывать. В противном случае может потянуться голодная слюна, и окружающим будет от этого неприятно. Еще одна ошибка — употреблять первое принесенное блюдо. Однако сначала идут закуски, потом основная пища, затем — десерт, добавила Рогова.

Некоторым людям свойственно вести себя бестактно на первом свидании. Эксперты в области этикета посоветовали не говорить на таком мероприятии о жилье, заработке и возрасте.

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ошибки этикет застолье
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