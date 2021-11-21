Российские космонавты с МКС развеяли популярный миф Запада о противоспутниковом оружии РФ

Москва, 21 ноября. Не утихает шумиха вокруг новости о сбитом Россией старом советском спутнике «Целина-Д».

В эфире канала «Соловьев LIVE» главный редактор немецкого интернет-журнала Word Economy Александр Сосновский рассказал о реакции в Германии. По его словам, немецкие СМИ освещали тему уничтожения спутника довольно сухо. Писали, что подобный маневр может навредить МКС. Эта тема не очень волнует немцев, Германия не является космической державой, поэтому было бы абсурдно, если бы Берлин предъявил претензии.

Европа практически оставила без внимания российские испытания, зато в США назвали «поведение России безответственным и угрожающим стабильности в космосе».

Телеведущий Владимир Соловьев назвал заявления американских политиков надуманными.

instagram.com / @vrsoloviev

«Видимо, что-то другое их расстроило», — считает Соловьев.

Ему удалось связаться с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, которые сейчас находятся в космосе в длительной экспедиции вместе с астронавтами НАСА. Космонавты рассказали, что не чувствовали угрозу во время уничтожения спутника.

«Сближение МКС со старыми неуправляемыми объектами — это реальная угроза. Были случаи, когда к станции приближались спутники. Приходилось экстренно закрывать люки и действовать по прописанным процедурам. Однажды из-за угрозы столкновения, мы готовили корабль к расстыковке. К счастью, все обошлось», — рассказали космонавты, тем самым развеяв самый популярный сейчас миф западных СМИ.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин еще раз напомнил, что осколки сбитого спутника не угрожают МКС. По его мнению, создание противоспутникового оружия — «очевидная вещь, которой Россия должна обладать».

Федеральное агентство новостей /

«Потому что Россия понимает, что и по ее спутникам будет наноситься удар в случае войны», — считает Рогозин.

Также глава «Роскосмоса» подчеркнул, что разработки противоспутникового оружия ведутся в России очень давно и это ни для кого не секрет.

Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми предположил, что США боится проиграть «битву в космосе».