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Замсекретаря Совбеза РФ Гребенкин: для охраны российских границ широко используются БПЛА

Армия
Замсекретаря Совбеза РФ Гребенкин: для охраны российских границ широко используются БПЛА
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Москва, 21 ноября. Защита российских рубежей основана на использовании самой современной техники, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и новейшие РЛС, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

Для охраны российских границ также вводятся в строй новые корабли и катера, рассказал замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин в интервью изданию «Российская газета».

«В охране сухопутных и морских участков границы широкое применение нашли новейшие радиолокационные станции, тепловизионно-оптические системы и высокотехнологичные сигнализационные комплексы. Наращиваются поставки и интенсивность применения беспилотников», — подчеркнул Гребенкин.

По его словам, за три последних года в России было построено 38 новых объектов пограничной инфраструктуры, еще 28 пунктов пропуска было реконструировано с использованием самых современных цифровых технологий.

Ранее сообщалось, что специалисты компании «Кронштадт» разработали систему унифицированной спутниковой связи для российских БПЛА различных типов.

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