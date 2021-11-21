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Аиша Каддафи призвала граждан Ливии поддержать Сейфа аль-Ислама на выборах

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 18:21
Весь мир
Аиша Каддафи призвала граждан Ливии поддержать Сейфа аль-Ислама на выборах
twitter.com  /  @UNSMILibya

Триполи, 21 ноября. Дочь покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи — Аиша призвала граждан страны поддержать ее брата — Сейфа аль-Ислама на президентских выборах, намеченных на 24 декабря.

Заявление политического и общественного деятеля эпохи Джамахирии опубликовано накануне на ее странице в Facebook. В нем содержится просьба к населению посетить избирательные участки.

«Ваши голоса — это единственное средство спасения Ливии сегодня и завтра. Если ты не используешь свой голос в своих интересах, им воспользуются другие против тебя», — сказала она.

Аиша Каддафи описала своего брата как патриота, заинтересованного в восстановлении государства. Она отметила, что у него имелся шанс покинуть охваченную гражданской войной и кризисами страну, однако он предпочел остаться на родине.

Сейф аль-Ислам Каддафи лично подал документы для участия в президентских выборах в прошлое воскресенье, 14 октября. Процедура прошла в отделении избиркома в городе Сабха на юге страны.

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей поддержал выдвижение кандидатуры политика на пост главы Ливии, вспомнив историю личного знакомства с ним. Каддафи-младшего он назвал «шансом на достойное будущее» для граждан страны.

Ранее сторонники Сейфа аль-Ислама в городе Сирт организовали движение в поддержку его предвыборной кампании.

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Все новости / Весь мир / Аиша Каддафи призвала граждан Ливии поддержать Сейфа аль-Ислама на выборах
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