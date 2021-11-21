Премьер Литвы заявила о переговорах Еврокомиссии и Белоруссии по миграционному кризису

Вильнюс, 21 ноября. Переговоры с властями Белоруссии по миграционному кризису на границе с Польшей будет проводить Европейская комиссия (ЕК), сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Во время встречи с главой польского правительства Матеушем Моравецким литовский дипломат отметила, что на официальный Минск следует усилить давление.

«Сейчас технические переговоры в свои руки взяли Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей. Для нас очень важно, чтобы они координировались с теми странами, которые находятся на передовой линии гибридной атаки — то есть и с Литвой, и с Польшей, и с Латвией», — заявила Шимоните.

Как стало известно ранее, премьер Польши Моравецкий допустил закрытие всех границ с Белоруссией. По его словам, Варшава может ужесточить санкции против Минска.