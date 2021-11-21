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Экс-супруга Гарика Харламова прокомментировала слухи о своей беременности

Шоу-бизнес
Экс-супруга Гарика Харламова прокомментировала слухи о своей беременности
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 21 ноября. Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус с юмором относится к слухам о себе. Она прокомментировала новости о «беременности» и новом мужчине.

Актрисе после развода с юмористом Гариком Харламовым регулярно приписывают романы с известными персонами. Асмус высмеяла заголовки желтой прессы, в которых фигурирует ее имя.

«Как я забеременела на днях. Несколько дней назад вышла новость о моем предполагаемом мужчине. СМИ активно подхватили эту сплетню, и уже через пару дней некий звездный нумеролог сделала расчет на нашу, опять же, предполагаемую пару», — написала артистка в Instagram.

Экс-супруга Гарика Харламова прокомментировала слухи о своей беременности
Prt Scr instagram.com / @asmuskristina

«Эксперт» предсказала Асмус, что в ближайшее время она может забеременеть и родить своему возлюбленному сына. Такие новости не вызывают у звезды ничего, кроме улыбки. Экс-супруга Харламова также приложила к посту фотографию, продемонстрировав идеальную фигуру без единого намека на беременность.

Однако подписчики не поверили Асмус, увидев шикарные розы на ее столике. Многие уверены, что это подарок от нового мужчины. Ранее блогер Лена Миро предостерегла артистку от судьбы балерины Анастасии Волочковой, у которой через каждые полгода новый роман.

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беременность харламов асмус
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