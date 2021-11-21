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Президент Сальвадора объявил о строительстве Биткоин-Сити

Весь мир
Президент Сальвадора объявил о строительстве Биткоин-Сити
twitter.com  /  Пресс-служба президента Сальвадора

Сан-Сальвадор, 21 ноября. Правительство Сальвадора планирует построить первый в мире Биткоин-Сити с целью привлечения инвестиций в Центральноамериканское государство. Об этом сообщил президент страны Найиб Букеле.

В ходе выступления на мероприятии, завершающем недельную кампанию по продвижению криптовалют, Букеле заявил, что город будет построен в восточном регионе Ла-Уньон. Биткоин-Сити будет функционировать на основе геотермальной электростанции, с помощью которой можно будет добывать криптовалюту. Власти не планируют взимать никаких налогов, кроме 10-процентного налога на добавленную стоимость.

«Инвестируйте в Биткоин-Сити и зарабатывайте столько, сколько хотите. Это полностью экологичный город, получающий энергию от вулкана», — заявил Букеле.

Половина налога на добавленную стоимость будет использоваться для погашения облигаций, которые власти планируют выпустить для финансирования строительства города. Остальная часть средств пойдет на оплату таких услуг, как сбор мусора. По словам президента, инфраструктура обойдется в 300 тысяч биткоинов (17,7 млрд долларов).

По заявлению Букеле, Биткоин-Сити будет иметь кольцевую структуру с аэропортом, жилым и торговым районами, а также центральной площадью, похожей на символ криптовалюты.

Правительство страны планирует выпустить первые «вулканические облигации» в 2022 году. Согласно официальному плану, через пять лет Сальвадор начнет продавать некоторую часть биткоина, используемого для финансирования облигаций.

«Это сделает Сальвадор глобальным финансовым центром», — сообщил представитель блокчейн-компании Blockstream Самсон Моу.

Принятие биткоина

«Дивный новый мир»: Сальвадор первым на планете сделал биткоин платежным средством
Global Look Press/Keystone Press Agency/Camilo Freedman / Федеральное агентство новостей

7 сентября 2021 года маленькое Центральноамериканское государство стало первой в мире страной, принявшей закон об использовании биткоина в качестве официального платежного средства.

Инициатива, предложенная президентом Сальвадора, которая подразумевает осуществление покупок, выплаты налогов, приобретение земельных участков и многое другое при помощи биткоина, вызвала неоднозначную реакцию населения и международного сообщества. Тысячи человек вышли на акции протеста против решения Букеле, называя его нецелесообразным по причине рисков, которые могут возникнуть в случае неправильного применения.

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