Юрист Бабич объяснил порядок оплаты работы в праздничные дни

Москва, 21 ноября. Работа в праздничные дни независимо от графика должна оплачиваться в двойном размере. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

Он отметил, что Трудовой кодекс России содержит положение, которое обязывает работодателя доплачивать сотрудникам за работу в праздники. Это требование касается и тех, кто работает по графику сменности, и тех, кто трудится на пятидневке.

«При попадании на такой день работодатель должен оплачивать работу не менее, чем в двойном размере», — отмечает юрист.

Он уточнил, что есть постановление Конституционного суда, обязывающее работодателей начислять повышенную оплату с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат.

«Речь не должна идти о двойном голом окладе. Возможен вариант, когда вместо повышенной оплаты он получает оплачиваемый выходной в другой день. Это по выбору работника», — пояснил Бабич.

Согласно результатам опроса, россияне считают свою зарплату недостаточной. Порядка 69% респондентов указывают на наличие определенных финансовых трудностей. При этом около четверти участников исследования (24%) ожидают, что их материальное положение вскоре должно измениться в лучшую сторону.