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Друг Марины Хлебниковой заявил, что у артистки не было депрессии и проблем с алкоголем

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 18:02
Общество
Друг Марины Хлебниковой заявил, что у артистки не было депрессии и проблем с алкоголем
instagram.com  /  @dmchizhov

Москва, 21 ноября. Друг Марины Хлебниковой, певец и автор песен Дмитрий Чижов рассказал о жизни известной артистки до пожара и опроверг слухи о депрессии и проблемах с алкоголем у исполнительницы хита «Чашка кофею».

Чижов рассказал изданию «СтарХит», что 17 ноября вместе с Хлебниковой вернулся в Москву с концертов. Карьера певицы шла в гору, а последние полгода автор песен тесно сотрудничал с певицей. Он заявил, что о депрессии и зависимостях у Хлебниковой речи быть не может.

«На 100% опровергаю слухи о депрессии и алкоголизме Марины. За наши 30 лет знакомства никогда не видел ее в таком состоянии. Последние полгода мы тесно сотрудничаем, хотя у меня есть своя хорошая сольная программа», — рассказал Чижов.

Певец также отметил, что у Хлебниковой неунывающий и сильный характер, поэтому хандра и исполнительница — вещи несовместимые. Она может поплакать, но никогда не опускает руки. Чижов предположил, что певицу могли показать в тяжелые времена. Оттуда и появились слухи о ее неблагополучном состоянии.

Марина Хлебникова серьезно пострадала от пожара в своей московской квартире. Доктора решили оставить певицу в искусственной коме, чтобы она не испытывала боль.

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