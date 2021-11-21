Харьковчанка обвинила власти Украины в эксплуатации советского наследия

Киев, 21 ноября. Майдан 2013-2014 года действительно кардинально изменил жизнь Украины. Однако спустя восемь лет с начала государственного переворота все больше граждан страны задаются вопросом, за что же они боролись, и что получили в итоге.

Жительница Харькова Ирина откровенно высказалась о сложившейся в стране ситуации после Майдана. Украинка хочет получить ответ от руководства страны, за что люди боролись и даже погибали восемь лет назад, и почему сами власти так и не смогли сделать ничего хорошего для людей за прошедшее время.

«Мы сегодня празднуем начало "Революции Свободы и Достоинства". В чем же заключаются свобода и достоинство человека, за которые полегли молодые ребята, люди среднего возраста, пожилые? За что они вышли, и что мы в итоге получили? Какова же причина вот этой 30-летней бездарной политики, в чем она заключается?», — недоумевает женщина.

Сама харьковчанка уверена, что раз Майдан на Украине называют «Революцией достоинства», то и жизнь в стране должна быть действительно достойной. Однако в реальности ситуация в стране, наоборот, становится только хуже год от года.

Федеральное агентство новостей /

«Достоинство человека заключается в том, чтобы он чувствовал себя достойно. А достойно он будет чувствовать себя только тогда, когда он будет иметь хорошую работу, высокооплачиваемую. Когда он будет иметь бесплатное медицинское обслуживание, как у нас было во время Советского Союза, и как записано в конституции. Когда не будет вот этого классового разграничения, которое у нас сейчас есть: класс богатых и класс нищих», — заявила Ирина в прямом эфире телеканала «Наш».

По словам женщины, Украина до сих пор существует только потому, что пользуется оставшимся от советского прошлого наследием. Именно благодаря СССР, уверена жительница Харькова, в стране все еще есть хоть какие-то заводы, дороги, больницы. При этом нынешние власти не приносят реальной пользы Украине, но зато пытаются уничтожить всю память о Советском Союзе и его достижениях с помощью так называемой декоммунизации.

«Мы пользуемся тем, что нам оставил великий Советский Союз. Теми же дорогами, теми же остатками промышленности, которая уже еле дышит. У нас нет экономики. У нас нет промышленности», — подчеркнула украинка.

Ранее политолог Михаил Чаплыга раскрыл новую коррупционную схему Киева. По мнению эксперта, власти Украины попытаются «заработать» на строительстве стен на границах с Россией и Белоруссией.