Главные новости дня: 21 ноября

ФАН публикует дайджест событий 21 ноября.

Тело мужчины без головы выпало из багажника машины после ДТП под Петербургом

Изуродованное тело без головы выпало из багажника автомобиля после аварии на автодороге вблизи деревни Керро (Ленинградская область). По предварительной информации, убитым является 50-летний уроженец Армении. Днем ранее автомобиль Mitsubishi врезался в отбойник, после этого из машины выпал труп взрослого мужчины, у которого была перерезана шея. В момент столкновения иномарки с отбойником из пострадавшего автомобиля выскочило несколько мужчин, они стали убегать в сторону леса, но позже были задержаны. При осмотре Mitsubishi Galant в ней нашли две лопаты, мешки и веревки. СК Ленобласти возбудил уголовное дело.

Обстрелявший полицейских убийца ликвидирован в Солнечногорске

Сотрудникам полиции пришлось стрелять на поражение в 53-летнего жителя Солнечногорска Владислава Ш. Вооруженный злоумышленник попытался убить силовиков. Стражи порядка ночью получили сообщения о неадекватном мужчине, который ходил по городу и стрелял. Увидев прибывших стражей порядка, он сел в свою машину Ford EcoSport и попытался скрыться. Погоня длилась недолго, автомобиль был заблокирован. Тогда Владислав Ш. вышел из салона и начал стрелять в полицейских. Ответным огнем он был ликвидирован.

Подросток и двое взрослых погибли в массовом ДТП в Таганроге

Смертельная авария с участием трех автомобилей произошла на Николаевском шоссе. По данным УГИБДД по Ростовской области, 70-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком DAF. После этого в «семерку» врезался автомобиль Lada Granta, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 и двое его пассажиров, среди которых был 14-летний мальчик, получили несовместимые с жизнью травмы.

Звезда российских сериалов Михаил Зубов умер в 42 года

Продюсер и актер российского кинематографа Михаил Зубов умер на 43-м году жизни. Трагическую новость сообщила в соцсети его приятельница Елена Володина. По словам девушки, артист не только блистал талантом, но и просто был «прекрасным человеком».

Кадр из сериала «Спасская» /

Полицейские ликвидировали открывшего стрельбу в Иерусалиме злоумышленника

В Иерусалиме неустановленный мужчина устроил стрельбу. Сотрудникам израильской полиции пришлось ответить ему огнем на поражение. Злоумышленник начал стрельбу утром. Пулевые ранения получили два человека. Один из пациентов находится в критическом состоянии.

Ушла из жизни филолог и общественный деятель Мариэтта Чудакова

Филолог-литературовед, писатель и общественный деятель Мариэтта Чудакова ушла из жизни в 84 года. Она болела COVID-19. Печальное известие сообщила дочь Чудаковой в Facebook. Причиной смерти стали последствия коронавируса. Незадолго до смерти ее госпитализировали в больницу в московской Коммунарке.

Наталия Орейро выбрала «Спутник V» для вакцинации от коронавируса

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро, которая недавно получила российское гражданство, сделала прививку разработанным в РФ препаратом против коронавируса «Спутник V». Уругвайская артистка могла выбрать любую вакцину против COVID-19, но предпочла российскую.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе норвежского тренера Сульшера

Норвежский тренер Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера английского «Манчестер Юнайтед», который он занимал с 2018 года. Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила на официальном сайте об уходе Уле-Гуннара Сульшера. Под его руководством «красные дьяволы» доходили до финала Лиги Европы.

Правительство РФ направило 1,1 миллиарда рублей на декабрьские доплаты пенсионерам

Правительство Российской Федерации направило около 1,1 млрд рублей на региональные социальные выплаты для пенсионеров в декабре. Выделение финансирования для социальных доплат одобрил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о поддержке пожилых людей в 15 регионах. Дополнительные государственные выплаты поступят нетрудоустроенным гражданам пенсионного возраста. Другим условием станет сумма доходов — она должна быть меньше регионального прожиточного минимума.

Джо Байден планирует баллотироваться на второй президентский срок

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок. Об этом со ссылкой на представителей команды президента сообщило издание The Washington Post. По словам журналистов, об этом решении Байден сообщил в ходе виртуальной встречи с группой доноров Демократической партии.