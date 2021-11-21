Уссурийские волонтеры навели чистоту на территории Дома малютки

Уссурийск, 21 ноября. Уборка Дома малютки прошла при участии неравнодушных студентов из колледжа Приморского краевого колледжа культуры и членов Общероссийского Профсоюза Образования.

Теперь, благодаря усилиям 20 волонтеров, воспитанникам благотворительного учреждения будет комфортнее гулять по его территории. Местный депутат Анна Павлова выразила всем участникам слова благодарности, отметив их позитивный настрой и вклад в доброе дело.

«В эти дни понимаешь: вместе мы — сила, которой по плечу решение самых сложных задач», — заявила депутат Анна Павлова.

Волонтеры регулярно совершают добрые дела. Недавно сообщалось, что в Петербурге они спасли застрявшего в вентиляции кота. Животное застряло в вентиляции на 11 этаже. Доставать кота пришлось с помощью 75-сантиметровой удавки.