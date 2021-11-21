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Явка во втором туре выборов президента Болгарии на 11:00 составила 8,69%

Политика
Явка во втором туре выборов президента Болгарии на 11:00 составила 8,69%
Pr Scr ruptly.tv  /  Ruptly.tv

София, 21 ноября. Второй тур выборов президента Болгарии показывает явку в 8,69%. Данные опубликованы Центральной избирательной комиссией по состоянию на 11:00 по местному времени.

В первом туре, который прошел 14 ноября, в это же время на участки явились 8,62% избирателей. Общее число граждан, которые могут принять участие в выборах, — 6,6 миллиона.

Пункты для голосования начали работу в 7:00. Всего в Болгарии их более 13 тысяч. Голосование завершится в 20:00.

Претендентами на пост президента являются ректор Софийского университета Анастас Герджиков и действующий глава Болгарии Румен Радев. В первом туре они набрали 22,83% и 49,42% голосов соответственно.

Во время голосования 15 ноября в Болгарии произошел казус: женщина съела квитанцию на избирательном участке. Это произошло, так как ей не позволили проголосовать повторно.

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