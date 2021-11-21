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Большунов включен в состав сборной России на первый этап КМ в Финляндии

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 17:46
Спорт
Большунов включен в состав сборной России на первый этап КМ в Финляндии
instagram.com  /  @san_sanych_bolshunov

Рука, 21 ноября. Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определил состав на первый этап Кубка мира. В него вошел чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов.

Пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала на официальном сайте состав на первый этап Кубка мира в финской Руке. В мужскую команду вошли двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Александр Бессмертных, а также Алексей Червоткин. Этап Кубка мира в Руке пройдет с 26 по 28 ноября. В рамках него состоятся спринтерские гонки и гонки преследования.

Ранее старший тренер российской сборной Юрий Бородавко сообщил, что Большунов приступил к тренировкам. Лыжник успешно перенес операцию на челюсти.

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спорт кубок мира сборная россии лыжные гонки большунов
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