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Фигурка Малыша Йоды станет индикатором невесомости на «Союзе МС-20»

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 17:46
Общество
Фигурка Малыша Йоды станет индикатором невесомости на «Союзе МС-20»
Кадр из сериала «Мандалорец»

Москва, 21 ноября. Фигурка персонажа Грогу из сериала «Мандалорец» полетит в космос с экипажем транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20». Малыша Йоду, как его называют неформально, будут использовать в качестве индикатора невесомости.

Новостями о «Союзе МС-20» поделился космонавт Александр Мисуркин в соцсети «ВКонтакте». Он познакомил публику с индикатором невесомости и объяснил, почему для этого выбрали именно Малыша Йоду.

«Это пример для меня сказочного героя, когда сила сочетается с мудростью, держится очень скромно и посвящает себя созиданию добра, что полностью отвечает жизненным ценностям нашего экипажа», — подчеркнул космонавт.

Фигурка Малыша Йоды станет индикатором невесомости на «Союзе МС-20»
vk.com / Космонавт Александр Мисуркин

По словам Мисуркина, он и его коллеги уже провели первую «примерку» пилотируемого корабля. Основной и дублирующий экипажи ознакомились с местами размещения грузов и оборудованием.

Запуск ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря. На Байконуре уже состоялась торжественная церемония поднятия флагов стран, принимающих участие в этом событии.

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космос йода союз мс-20
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