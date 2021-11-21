Фигурка Малыша Йоды станет индикатором невесомости на «Союзе МС-20»

Москва, 21 ноября. Фигурка персонажа Грогу из сериала «Мандалорец» полетит в космос с экипажем транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20». Малыша Йоду, как его называют неформально, будут использовать в качестве индикатора невесомости.

Новостями о «Союзе МС-20» поделился космонавт Александр Мисуркин в соцсети «ВКонтакте». Он познакомил публику с индикатором невесомости и объяснил, почему для этого выбрали именно Малыша Йоду.

«Это пример для меня сказочного героя, когда сила сочетается с мудростью, держится очень скромно и посвящает себя созиданию добра, что полностью отвечает жизненным ценностям нашего экипажа», — подчеркнул космонавт.

vk.com / Космонавт Александр Мисуркин

По словам Мисуркина, он и его коллеги уже провели первую «примерку» пилотируемого корабля. Основной и дублирующий экипажи ознакомились с местами размещения грузов и оборудованием.

Запуск ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря. На Байконуре уже состоялась торжественная церемония поднятия флагов стран, принимающих участие в этом событии.