Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 18:39
18:39
Происшествия
Фигурант дела о наезде на полицейского спортсмен Идрисов отправлен в СИЗО
18:39
Происшествия
Адвокат пригрозил убийством кассиру из Сарова и оказался в психбольнице
18:37
Общество
Ученые Израильского института доказали влияние запаха тела на поведение человека
18:35
Спорт
Московское «Динамо» на своем поле победило тульский «Арсенал» в матче 15-го тура РПЛ
18:34
Спорт
Россияне выиграли медальный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте
18:33
Весь мир
Азаров об исках граждан ДНР против Порошенко: мир должен узнать о ситуации в Донбассе
18:31
Происшествия
«Ауди 100» намотало на столб и разорвало на проспекте Победы в Калининграде
18:27
Общество
Российскую драму «Разжимая кулаки» назвали вероятным претендентом на «Оскар»
18:26
Политика
Свыше трети пунктов пропуска через госграницу России модернизируют к 2024 году
18:24
Общество
Мощные магнитные бури ожидаются на Земле в конце ноября
Все новости

Nyheder.DR: неспособность Дании перевооружить свою армию вызвала разочарование в НАТО

Армия
Nyheder.DR: неспособность Дании перевооружить свою армию вызвала разочарование в НАТО
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Копенгаген, 21 ноября. Копенгаген провалил программу модернизации Вооруженных сил Дании, что вызвало разочарование и недовольство в НАТО. Об этом сообщает датское информационное агентство Nyheder.DR.

Перевооружение танковых и авиационных соединений ВС Дании было отложено на несколько лет, а размещение новые комплексов противовоздушной обороны в районе города Оксболь и вовсе оказалось под вопросом.

Доцент кафедры военных стратегий Академии обороны Дании Питер Вигго Якобсен отметил, что сложившаяся ситуация вызывает раздражение у руководства НАТО.

«Дания не может сражаться самостоятельно, а это означает, что мы перекладываем нашу ответственность на наших союзников, которые должны сделать то, что не может Дания, хоть мы и обещали. В этом и видит проблему НАТО», — пояснил аналитик.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Nyheder.DR: неспособность Дании перевооружить свою армию вызвала разочарование в НАТО
нато дания перевооружение
Комментировать