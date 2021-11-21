Nyheder.DR: неспособность Дании перевооружить свою армию вызвала разочарование в НАТО

Копенгаген, 21 ноября. Копенгаген провалил программу модернизации Вооруженных сил Дании, что вызвало разочарование и недовольство в НАТО. Об этом сообщает датское информационное агентство Nyheder.DR.

Перевооружение танковых и авиационных соединений ВС Дании было отложено на несколько лет, а размещение новые комплексов противовоздушной обороны в районе города Оксболь и вовсе оказалось под вопросом.

Доцент кафедры военных стратегий Академии обороны Дании Питер Вигго Якобсен отметил, что сложившаяся ситуация вызывает раздражение у руководства НАТО.

«Дания не может сражаться самостоятельно, а это означает, что мы перекладываем нашу ответственность на наших союзников, которые должны сделать то, что не может Дания, хоть мы и обещали. В этом и видит проблему НАТО», — пояснил аналитик.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.