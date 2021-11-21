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Перечень оснований для изъятия загранпаспортов могут расширить в России

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 17:45
Общество
Перечень оснований для изъятия загранпаспортов могут расширить в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 ноября. Загранпаспорт планируется признавать недействительным и изымать при смене персональных данных, утрате российского гражданства или выявлении недостоверных сведений.

Госдума 17 ноября рассмотрела внесенный правительством проект поправок в закон о порядке выезда за рубеж и въезда в Россию. На сегодняшний день осуществляется сбор изменений к законопроекту, который продлится до 1 декабря, сообщает «Парламентская газета». Сейчас изъять загранпаспорт могут в случае временного запрета на выезд из страны, а также при уклонении от уплаты алиментов и долгов.

Среди новых оснований для изъятия документа предлагается смена фамилии, имени, отчества или пола, даты рождения, а также истечение срока действия загранпаспорта, смерть владельца, утрата российского гражданства или оформление загранпаспорта по поддельным документам.

Сотрудники МФЦ России ранее занимались оформлением и выдачей биометрических загранпаспортов. Теперь процедуру будут осуществлять работники многофункциональных центров.

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