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Замсекретаря Совбеза РФ: на границе могут произойти конфликты из-за активности США

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 18:00
Армия
Замсекретаря Совбеза РФ: на границе могут произойти конфликты из-за активности США
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 ноября. Существует угроза вооруженных столкновений и инцидентов на фоне наращивания напряжения со стороны США и их партнеров на границе России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

По его словам, в настоящее время остается реальной опасность проникновения террористических бандформирований и экстремистских групп на территорию РФ, а также «средств диверсий и террора». Это связано с ростом числа очагов военно-политической напряженности вблизи рубежей России, уточнил Гребенкин.

Он обратил внимание, что Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО увеличивают давление на РФ в военно-политической, информационной и экономической сфере. Так, страны Североатлантического альянса наращивают военную активность вблизи государственных рубежей России.

«Необходимо сказать, что обстановка на отдельных участках государственной границы остается сложной», — подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.

Таким образом, действия Соединенных Штатов и их союзников увеличивают риск возникновения вооруженных конфликтов на государственной границе, заключил он.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что антироссийские провокации Запада могут обернуться военным конфликтом. По его словам, инициатором вооруженного столкновения способны стать США.

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сша угроза совбез рф ситуация на границе
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