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Парламент Италии призвал прекратить финансирование Береговой охраны Ливии
Весь мир
Парламент Италии призвал прекратить финансирование Береговой охраны Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Рим, 21 ноября. Депутат парламента Италии призвал прекратить финансовую поддержку Береговой охраны Ливии. По его словам, деятельность боевиков заключается в «запугивании неправительственных организаций во время спасательных операций» в водах Средиземного моря.

Представители немецкого НПО Sea Watch неоднократно заявляли об угрозах со стороны патрульных катеров североафриканского государства, несмотря на то, что они находятся в международных водах.

«Как работает так называемая ливийская береговая охрана, которую поддерживает, вооружает, финансирует и обучает Италия? Таким образом: запугивание НПО во время спасательных операций, угроза похищения и переброски их экипажей в Триполи», — рассказал парламентарий.

Депутат добавил, что боевики североафриканского государства стреляют, угрожают и захватывают итальянские рыболовные суда, основываясь на претензиях, односторонности и господстве на море.

«Это те люди, которые ловят мигрантов и передают их контрабандистам. Следует прекратить подготовку и вооружение этих разбойников», — подытожил он.

Немецкое НПО Sea Watch постоянно публикует видеозаписи бесчинств ливийской береговой охраны. Они обстреливают лодки с мигрантами и совершают опасные маневры, пытаясь захватить беженцев и поместить в столичные центры содержания.

Представители ЕС осудили действия ливийских силовиков и пригрозили прекращением финансирования структуры. Тем не менее зверства по отношению к беженцам продолжаются.

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мигранты ливия италия береговая охрана нпо Sea Watch
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