Белоруссия сообщила об инициативах польских силовиков по решению проблем на границе

Минск, 21 ноября. Польские силовики начали предлагать инициативы для решения проблем с мигрантами на общей границе с Белоруссией, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.

По словам сотрудника ведомства, контакты между сторонами уже установились по линии пограничных уполномоченных и оперативно-дежурных служб. Минск по-прежнему выступает за взаимовыгодное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности на границе Польши и Белоруссии.

«Польская сторона выходит с инициативой поиска адекватных решений, в том числе с учетом интересов беженцев, оказавшихся в критической ситуации», — передает слова Бычковского Sputnik Беларусь.

Как стало известно ранее, начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский проинформировал о конструктивном диалоге с польскими пограничниками.