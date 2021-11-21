Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 18:39
18:37
Общество
Ученые Израильского института доказали влияние запаха тела на поведение человека
18:35
Спорт
Московское «Динамо» на своем поле победило тульский «Арсенал» в матче 15-го тура РПЛ
18:34
Спорт
Россияне выиграли медальный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте
18:33
Весь мир
Азаров об исках граждан ДНР против Порошенко: мир должен узнать о ситуации в Донбассе
18:31
Происшествия
«Ауди 100» намотало на столб и разорвало на проспекте Победы в Калининграде
18:27
Общество
Российскую драму «Разжимая кулаки» назвали вероятным претендентом на «Оскар»
18:26
Политика
Свыше трети пунктов пропуска через госграницу России модернизируют к 2024 году
18:24
Общество
Мощные магнитные бури ожидаются на Земле в конце ноября
18:23
Наука
Инфекционист Кромер выяснила, что вакцины от COVID-19 менее эффективны от новых штаммов
18:23
Политика
Захарова напомнила о попытках Германии и Франции исказить позицию России по Донбассу
Все новости

Белоруссия сообщила об инициативах польских силовиков по решению проблем на границе

Политика
Белоруссия сообщила об инициативах польских силовиков по решению проблем на границе
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Минск, 21 ноября. Польские силовики начали предлагать инициативы для решения проблем с мигрантами на общей границе с Белоруссией, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.

По словам сотрудника ведомства, контакты между сторонами уже установились по линии пограничных уполномоченных и оперативно-дежурных служб. Минск по-прежнему выступает за взаимовыгодное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности на границе Польши и Белоруссии.

«Польская сторона выходит с инициативой поиска адекватных решений, в том числе с учетом интересов беженцев, оказавшихся в критической ситуации», — передает слова Бычковского Sputnik Беларусь.

Как стало известно ранее, начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский проинформировал о конструктивном диалоге с польскими пограничниками.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Белоруссия сообщила об инициативах польских силовиков по решению проблем на границе
мигранты белоруссия польша граница
Комментировать