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Влиятельный проповедник ХАМАС устроил перестрелку в Иерусалиме

Весь мир
Влиятельный проповедник ХАМАС устроил перестрелку в Иерусалиме
Prt Scr youtube.com  /  shiezoli

Палестинский шейх из исламистского движения ХАМАС убил одного и ранил еще четверых человек в районе Старого города в Иерусалиме. Затем он был застрелен полицией, сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Инцидент произошел возле ворот у мечети Аль-Акса, которая считается третьим по значимости священным местом для мусульман во всем мире.

Местная полиция сообщает, что убийца был вооружен пистолетом-пулеметом Beretta M12. Оказавшись в Старом городе, он приблизился ко входу возле Цепных ворот на Храмовую гору.

«Бандит двигался по переулкам. Он выхватил оружие и начал стрелять. Улица была безлюдна, поэтому жертв было мало», — сообщил израильский министр общественной безопасности Омер Барлев.

После первых выстрелов к месту бросились две женщины-полицейские, которые дежурили неподалеку. Позднее к ним присоединились коллеги-мужчины. Омер Барлев высоко оценил их действия с оперативной точки зрения.

В социальных сетях появились кадры действий силовиков, снятых из окна одного из жилых домов. На них видно, как двое сотрудников правоохранительных органов двигаются по направлению звуков стрельбы.

Сам инцидент продолжался не более 36 секунд. Полицейские открыли огонь на поражение по злоумышленнику, ликвидировав его.

От рук застреленного убийцы погиб 26-летний мужчина, работавший гидом у Стены плача, по имени Элиягу Давид Кей. Также были ранены два сотрудника пограничной полиции и два мирных жителя, в числе которых 46-летний раввин Зеев Катценелнбоген и студент Аарон Иегуда Имергрин.

Убийцу опознали

Спустя некоторое время появилась информация о личности нападавшего. Им оказался 42-летний палестинец Фади Абу Шхайдам, который был проповедником и читал лекции в разных мечетях, в том числе в Аль-Аксе. Он считается высокопоставленным чиновником иерусалимского подразделения палестинского движения ХАМАС.

Влиятельный проповедник ХАМАС устроил перестрелку в Иерусалиме
Федеральное агентство новостей /

Местные жители говорят, что Абу Шхайдам был влиятельной фигурой в лагере беженцев Шуфат, где помогал разрешать споры между местными семьями.

Друзья шейха называют его «мурабитом» или «защитником веры», поскольку он активно участвовал в акциях по предотвращению посещения евреями Храмовой горы.

Израиль объявил мурабитов «вне закона» в 2015 году, поскольку они занимались нападениями на израильтян, из-за чего те вынуждены приходить в священное для себя место в сопровождении полиции.

После новости об установлении личности нападавшего появились кадры проведения арестов возле дома Фади Абу Шхайдама. Утверждается, что силовики задержали троих родственников шейха: его дочь, брата и племянника.

Правоохранительные органы заявляют, что преступление было спланировано заранее. Поскольку накануне шейх отправил свою супругу за границу, а, кроме того, он поделился в социальных сетях старой записью, в которой упоминается ночное посещение Храмовой горы мусульманским пророком Мухаммадом.

Признание террористами

Движение ХАМАС уже взяло на себя ответственность за произошедшее. Руководство группировки опубликовало соответствующее заявление.

Тем временем премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел совещание с силовиками и дал им необходимые распоряжения.

«Я дал указание силам безопасности мобилизоваться и быть бдительными, в том числе из-за опасений следующих атак подражателей террориста», — заявил политик.

Словно в подтверждение слов главы израильского кабмина в стране произошло новое нападение. 18-летний злоумышленник по неустановленным мотивам накинулся с ножом на 67-летнего мужчину, который шел со своей супругой по улице Бат-Яма в Яффе в пригороде Тель-Авива.

С травмами средней тяжести пострадавший был госпитализирован в медицинский центр Вольфсона в Холоне.

Оба нападения в Израиле ужа называют актами терроризма, которые в последнее время участились. 17 ноября в глухих переулках Старого города, где шейх Фади Абу Шхайдам устроил перестрелку, палестинский подросток бросился с ножом на двух полицейских.

Он был также застрелен на месте преступления. Его опознали как 16-летнего палестинца Амра Абу-Ассаба, который проживал в Восточном Иерусалиме.

«Это подтверждение того, что революция нашего народа против оккупации будет продолжаться до тех пор, пока мы не сметем оккупантов», — заявил пресс-секретарь ХАМАС Хазим Касим.

Группировка подтвердила, что палестинский подросток был одним из боевиков этой организации.

Примечательно, что нападения участились после того, как Великобритания внесла ХАМАС в черный список. Решение было осуждено посольством Палестины в Великобритании и политическими фракциями в Рамалле.

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