Киев, 21 ноября. На Украине отметили восемь лет с момента начала Майдана. Жители Киева рассказали, как оценивают последствия переворота для себя лично и для всей страны.

Большинство опрошенных оказались сильно разочарованы итогами «Революции достоинства». По словам жителей украинской столицы, за прошедшие годы жизнь в стране изменилась только в худшую сторону, поэтому они уверены, что все жертвы были напрасны.

«Знаете, надежды были, но все развенчались. Ничего хорошего в итоге нет. Наверное, не в этой стране можно добиться чего-то. Кто бы ни пришел к власти, все заканчивается плачевно. На Майдане у меня дети были, и они разочарованы очень. Все жертвы, эта "небесная сотня" — толку никакого, жалко людей», — высказалась украинка в опросе YouTube-канала «Страна.ua».

«Все разрушили, деньги хапают, а о народе вообще не думают. Народ вообще нищий стал. Все развалили. Думаю, люди все поняли уже. Что надо меньше майданов, больше работать и не воровать», — заявил киевлянин.

«Нельзя, чтобы брат с братом воевал — это уже дурдом. У меня жена русская, папа сибиряк. Я считаю, что это все неправильно. Мне кажется, все только хуже стало, не везет нам с президентами. Президент нужен, чтоб договариваться, а воевать — это последнее дело», -— говорит пожилой украинец.

«Я на Майдан смотрю очень отрицательно. Сущность Майдана — это борьба русской церкви и католической церкви. И католическая церковь принесла Украине огромное горе. У нас погибло много людей, у нас не работает экономика. Я бы никогда не пошла на майдан. Это огромный минус, это беда нашего государства», — считает жительница Киева.

Федеральное агентство новостей /

«Майданом попытались искоренить негатив у власти, но сейчас все опять возвращается на былые позиции. А минус главный — это экономика, по ней сильно ударило это все. И еще один большой минус — это, конечно, война в Донбассе, поломанные жизни людей», — рассказал мужчина.

«Тяжелые последствия у Майдана, мы их сейчас расхлебываем. Сколько людей погибло. Ничего хорошего после Майдана не случилось при нашем правительстве. Думаю, люди поняли, что это была ошибка. Но я удивлена тем, кто голосовал за Зеленского», — негодует пожилая женщина.

«К сожалению, это трагедия, Майдан привел к войне. Что тут еще можно сказать. Майдан и эта мнимая свобода в итоге точно не стоили всех этих жертв, жизней людей. За что боролись — я так и не поняла», — высказалась украинка.

В то же время некоторые киевляне по-прежнему поддерживают Майдан и его идеи. Некоторые отмечают, что главным в государственном перевороте 2013-2014 года для них были единение людей и попытка простых украинцев отстоять свои права.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран

«Наверное, положительно. Потому что все — к лучшему. Если бы у нас все продолжалось так, как было, было бы намного хуже», — считает мужчина.

«Для меня лично изменилось то, что вырос мой патриотизм. Я была на Майдане. Но с начала нужны изменения в голове, чтобы что-то поменялось в стране. Я не жалею о Майдане. Если будет опять, я тоже пойду. Майдан стоял не за политиков, а за права человека в первую очередь. Это было грандиозно, там был дух свой», — рассказала киевлянка.

«Только с положительной стороны могу оценить. Майдан, мне кажется, привел нужных людей к власти. Например, президента нашего Петра Порошенко», — уверена женщина.

«Особо изменений для меня не было. Но мы в какой-то степени показали, что можем свои правила устанавливать, как-то добиваться своих целей. А так развитие у нас происходит, как и во всех странах. Я думаю, все было не зря. Мы все-таки отстаивали свои интересы, свои права. Люди начали больше поддерживать друг друга», — говорит девушка.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин заявил, что граждане Украины устали от постоянных заявлений Киева о «российской агрессии».