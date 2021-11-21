EurAsian Times: РФ вооружается комплексами «Торнадо» на фоне охлаждения отношений с НАТО

Нью-Дели, 21 ноября. Новые артиллерийские комплексы «Торнадо-Г» станут грозным оружием ВС РФ на фоне подозрительно возросшей агрессии Североатлантического альянса, резюмировали эксперты индийского издания EurAsian Times.

Россия не останавливает развитие военно-технической мысли, на смену реактивных систем залпового огня «Град» пришел артиллерийский комплекс «Торнадо-Г». Эксперты EurAsian Times подчеркивают, что этот комплекс получит десантируемую версию, ее разработкой займутся специалисты НПО «Сплав». «ПолитРоссия» приводит индийскую публикацию в пересказе.

«Эта система обладает расширенными возможностями и способна наносить сокрушительные и точные удары по целям, благодаря применению передовых технологий наведения и навигации», — отмечают зарубежные эксперты.

Несколько лет назад «Торнадо-Г» получил новейшие ракеты повышенной мощности и возможность атаковать даже с неподготовленных позиций. Расчет может поменять дислокацию почти сразу после выстрела и избежать ответного огня. При этом разработчики намерены подарить комплексу корректируемые боеприпасы. «Торнадо-Г» полностью заменит в войсках «Ураганы» и «Смерчи» предыдущих поколений к 2027 году.

«Модернизация оружия и техники становится насущной необходимостью для Москвы в условиях роста напряженности на российских границах», — констатируют в EurAsian Times.

По мнению аналитиков, повышая боеспособность арсенала, страна посылает четкий сигнал для своих оппонентов из блока НАТО о том, что она готова обороняться.

Ранее генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал журналистам, что новая гаубица «Коалиция-СВ» проходит финальные испытания, по итогам которых отправится в ракетные войска ВС РФ.