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Черепаху в возрасте 220 лет спасли от живодеров в Танзании

Общество
Черепаху в возрасте 220 лет спасли от живодеров в Танзании
Prt Scr instagram.com  /  @Spbzoopark

Додома, 21 ноября. Жители Танзании катались на черепахе, несмотря на ее возраст. Однако рептилию удалось спасти от живодеров, после чего она попала в центр защиты диких животных Килиманджаро.

Возраст черепахи вида альдабра по кличке Том достигает 220 лет. Животное является свидетелем становления Танзании как нещависимого государства, поскольку с 1885 по 1918 годы страна была колонией Германии. Несмотря на это, местные жители катались на черепахе, передает корреспондент издания «Известия».

На инцидент обратили внимание ветеринары. После этого Тома забрали от живодеров на содержание в центр защиты диких животных Килиманджаро. Представители вида альдабра считаются редкими и крупными черепахами. Например, вес Тома составляет 360 кг. Родина черепах — Сейшельские острова.

Ранее перуанские зоологи выпустили в реку Нанай более трех тысяч детенышей черепахи тарикая. Малышей вывели в местном заповеднике в приближенных к диким условиях. Теперь они смогут самостоятельно добывать пищу и размножаться.

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