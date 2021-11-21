Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 18:38
18:35
Спорт
Московское «Динамо» на своем поле победило тульский «Арсенал» в матче 15-го тура РПЛ
18:34
Спорт
Россияне выиграли медальный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте
18:33
Весь мир
Азаров об исках граждан ДНР против Порошенко: мир должен узнать о ситуации в Донбассе
18:31
Происшествия
«Ауди 100» намотало на столб и разорвало на проспекте Победы в Калининграде
18:27
Общество
Российскую драму «Разжимая кулаки» назвали вероятным претендентом на «Оскар»
18:26
Политика
Свыше трети пунктов пропуска через госграницу России модернизируют к 2024 году
18:24
Общество
Мощные магнитные бури ожидаются на Земле в конце ноября
18:23
Наука
Инфекционист Кромер выяснила, что вакцины от COVID-19 менее эффективны от новых штаммов
18:23
Политика
Захарова напомнила о попытках Германии и Франции исказить позицию России по Донбассу
18:22
Шоу-бизнес
Собчак рассмешила россиян образом «под Пугачеву»
Все новости

Студия «Союзмультфильм» представила трейлер перезапуска «Ну, погоди!»

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 17:28
Общество
Студия «Союзмультфильм» представила трейлер перезапуска «Ну, погоди!»
Кадр из мультфильма «Ну, погоди! Каникулы»

Москва, 21 ноября. Киностудия «Союзмультфильм» представила первый трейлер анимационного проекта «Ну, погоди! Каникулы», который стал продолжением культового советского мультсериала.

Новый мультфильм сделан в современном 3D-формате. Теперь помолодевший Волк будет преследовать более взрослого Зайца в парке аттракционов и на пляже. Поскольку теперь нельзя показывать по телевидению сцены курения, у Волка будут другие вредные привычки — она станет геймером.

Зайца озвучил комик Дмитрий Хрусталев, а Волка — Гарик Харламов. При этом диалогов между главными героями почти не будет. Официальная дата выхода проекта пока неизвестна.

Студия Pixar недавно показала трейлер к предстоящему мультфильму «Я краснею». Премьера анимационной киноленты состоится 10 марта 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Студия «Союзмультфильм» представила трейлер перезапуска «Ну, погоди!»
мультфильм союзмультфильм студия ну погоди ну погоди каникулы
Комментировать