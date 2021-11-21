Студия «Союзмультфильм» представила трейлер перезапуска «Ну, погоди!»

Москва, 21 ноября. Киностудия «Союзмультфильм» представила первый трейлер анимационного проекта «Ну, погоди! Каникулы», который стал продолжением культового советского мультсериала.

Новый мультфильм сделан в современном 3D-формате. Теперь помолодевший Волк будет преследовать более взрослого Зайца в парке аттракционов и на пляже. Поскольку теперь нельзя показывать по телевидению сцены курения, у Волка будут другие вредные привычки — она станет геймером.

Зайца озвучил комик Дмитрий Хрусталев, а Волка — Гарик Харламов. При этом диалогов между главными героями почти не будет. Официальная дата выхода проекта пока неизвестна.

Студия Pixar недавно показала трейлер к предстоящему мультфильму «Я краснею». Премьера анимационной киноленты состоится 10 марта 2022 года.