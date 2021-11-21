Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 18:38
18:37
Общество
Ученые Израильского института доказали влияние запаха тела на поведение человека
18:35
Спорт
Московское «Динамо» на своем поле победило тульский «Арсенал» в матче 15-го тура РПЛ
18:34
Спорт
Россияне выиграли медальный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте
18:33
Весь мир
Азаров об исках граждан ДНР против Порошенко: мир должен узнать о ситуации в Донбассе
18:31
Происшествия
«Ауди 100» намотало на столб и разорвало на проспекте Победы в Калининграде
18:27
Общество
Российскую драму «Разжимая кулаки» назвали вероятным претендентом на «Оскар»
18:26
Политика
Свыше трети пунктов пропуска через госграницу России модернизируют к 2024 году
18:24
Общество
Мощные магнитные бури ожидаются на Земле в конце ноября
18:23
Наука
Инфекционист Кромер выяснила, что вакцины от COVID-19 менее эффективны от новых штаммов
18:23
Политика
Захарова напомнила о попытках Германии и Франции исказить позицию России по Донбассу
Все новости

Народная артистка РФ Роксана Бабаян пожаловалась на низкую пенсию

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 17:27
Общество
Народная артистка РФ Роксана Бабаян пожаловалась на низкую пенсию
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 21 ноября. Эстрадная певица, актриса Роксана Бабаян призналась, что ее жизнь нельзя назвать роскошной. Артистка получает небольшую пенсию.

Вдова народного артиста РСФСР Михаила Державина стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ведущая поинтересовалась, почему Бабаян ютится на 28 квадратных метрах. По словам звезды, они с покойным супругом никогда не гнались за дорогой недвижимостью. Даже сейчас ей комфортней жить в старой квартире Державина.

«Пенсия у меня очень маленькая. Ой, там вообще копейки. 18 или 20 тысяч рублей. Вместе с званием Народной артистки – 40», — пояснила Бабаян.

Немногие российские звезды могут похвастаться большим размером пенсии. У ведущей программы «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой пенсия до 55 тысяч рублей. А популярный сатирик Ефим Шифрин получает всего 13 тысяч рублей, на десять тысяч больше у певицы Лолиты Милявской. Социальные выплаты выше у звездных пенсионеров, который прописаны в Москве, и имеют звания заслуженного или народного артиста.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Народная артистка РФ Роксана Бабаян пожаловалась на низкую пенсию
пенсия бабаян державин
Комментировать