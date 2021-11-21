Народная артистка РФ Роксана Бабаян пожаловалась на низкую пенсию

Москва, 21 ноября. Эстрадная певица, актриса Роксана Бабаян призналась, что ее жизнь нельзя назвать роскошной. Артистка получает небольшую пенсию.

Вдова народного артиста РСФСР Михаила Державина стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ведущая поинтересовалась, почему Бабаян ютится на 28 квадратных метрах. По словам звезды, они с покойным супругом никогда не гнались за дорогой недвижимостью. Даже сейчас ей комфортней жить в старой квартире Державина.

«Пенсия у меня очень маленькая. Ой, там вообще копейки. 18 или 20 тысяч рублей. Вместе с званием Народной артистки – 40», — пояснила Бабаян.

Немногие российские звезды могут похвастаться большим размером пенсии. У ведущей программы «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой пенсия до 55 тысяч рублей. А популярный сатирик Ефим Шифрин получает всего 13 тысяч рублей, на десять тысяч больше у певицы Лолиты Милявской. Социальные выплаты выше у звездных пенсионеров, который прописаны в Москве, и имеют звания заслуженного или народного артиста.