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Политолог Безпалько предупредил Польшу о последствиях закрытия границы с Белоруссией

Политика
Политолог Безпалько предупредил Польшу о последствиях закрытия границы с Белоруссией
Prt Scr youtube.com  /  Свободная Пресса

Москва, 21 ноября. Возможное закрытие Польшей границы с Белоруссией только сблизит Минск и Москву. Так считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 21 ноября заявил, что Варшава допускает закрытие границы с Белоруссией из-за волны мигрантов. Пока не работает только один пункт пропуска.

«В принципе я допускаю, что поляки могут принять такие меры. Это еще большее охлаждение отношений Белоруссии и Польши, еще большее подталкивание Белоруссии в сторону России. Белоруссии это не грозит ничем, потому что она и так находится в изоляции, против нее вводится шестой пакет санкций, Лукашенко не признается западными лидерами в качестве президента, а экономические санкции подталкивают Белоруссию к дефолту все ближе и ближе», — предрек Богдан Безпалько в беседе с РИА Новости.

Такой шаг может обернуться катастрофическими последствиями для Польши: она потеряет экономический транзит. Безпалько предположил, что мигранты могут стать предметом торга между Минском и Евросоюзом. Вероятно, президент Белоруссии Александр Лукашенко попросит денег на депортацию беженцев.

В Минске ранее заявили, что Варшава использует миграционный кризис в своих целях. Она хочет получить статус защитника Евросоюза.

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мигранты белоруссия польша безпалько
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