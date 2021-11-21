Онищенко оценил новость об особом иммунитете к COVID-19 у медиков

Люди, чья деятельность связана с большим числом контактов, «проэпидемичены». Об этом в беседе с ФАН рассказал доктор медицинских наук, вице-президент Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

Как сообщила немецкая радиостанция Mitteldeutscher Rundfunk, британские ученые выявили у медиков, работающих в больницах, особый иммунитет к COVID-19.

«Нельзя сказать, что это особый иммунитет. Может быть, это особенности иммунного ответа, обусловленные спецификой работы медиков в клинике. Законы образования иммунитета, ответа иммунной системы незыблемы. Кроме антительного иммунитета есть еще клеточный. Есть еще такое понятие, как перекрестный иммунитет», — сообщил политик.

Геннадий Онищенко также отметил, что такой иммунитет вырабатывается не у всех.

«Есть такие группы, например, медики, где можно встретить такого рода специфику выработки иммунитета. Такое можно найти в других профессиях, связанных с большим количеством контактов, — та же сфера социальных услуг», — пояснил собеседник ФАН.

Невские Новости / Ольга Костромина

В завершение он добавил, что у описанного британскими исследователями эффекта есть специальный термин.

«Когда люди постоянно находятся в среде с повышенным риском, это называется «проэпидемичивание». В этих случаях человек не получает сразу минимальную дозу [инфекции], которая переходит в клиническое проявление, а сталкивается с малыми дозами возбудителя. Накапливается иммунитет», — подытожил вице-президент РАО.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН назвал свою версию причины отказа медиков в Облучье прививаться от COVID-19. Напомним, что из-за нежелания сделать прививку от коронавируса сотрудники скорой помощи в Еврейской автономной области решили уволиться.