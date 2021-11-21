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Замсекретаря Совбеза РФ Гребенкин заявил о возможных провокациях в Крыму со стороны Киева

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 18:04
Армия
Замсекретаря Совбеза РФ Гребенкин заявил о возможных провокациях в Крыму со стороны Киева
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 ноября. Украинские спецслужбы и радикальные организации создают риски провокаций в Крыму, а также в Азовском и Черном морях. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

По его словам, Москва фиксирует активизацию трансграничной преступности, связанной с незаконным перемещением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков. Кроме того, продолжается деструктивная деятельность украинских властей по оказанию негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Крыму.

«В последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях», — пояснил Гребенкин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможных провокаций Запада для оправдания утверждений о якобы существующей угрозе «российского вторжения» на Украину. Он напомнил, что именно западные страны осуществляют недружественные действия у границ России, поэтому подобные утверждения являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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украина россия крым гребенкин
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