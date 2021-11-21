Внучка Боярского назвала себя ангелом, которому нравятся плохие мальчики

Москва, 21 ноября. Внучка главного мушкетера России Михаила Боярского Екатерина уже присматривает себе супруга. По словам девушки, ей нравятся плохие мальчики на мотоциклах.

Катя — дочь депутата Госдумы Сергея Боярского и его супруги Екатерины. Девушка приняла участие в программе канала НТВ «Ты не поверишь!». Журналисты поинтересовались у девушки, какие молодые люди ей нравятся. Наследница Боярских в ответ заявила, что считает себя ангелом, но ей подойдет раскрепощенный бойфренд.

«Я из хорошей семьи. В принципе добрая и милая девочка. Мне нравятся плохие мальчики. Как в фильмах — на мотоциклах», — пояснила Катя.

У легенды советского и российского кино Михаила Боярского двое детей: Сергей и Елизавета. Дочь пошла по стопам отца и стала актрисой. Она состоит в браке с коллегой Максимом Матвеевым, которому родила сыновей Андрея и Григория. Актерскую пару считают одной из самых красивых в российском кино.

Ранее каскадер Николай Ващилин заявил, что Боярский однажды чуть не погиб на съемках. Актер со шпагой в руке проткнул мушкетера, выбил ему зуб и едва не убил.