Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 18:38
18:37
Общество
Ученые Израильского института доказали влияние запаха тела на поведение человека
18:35
Спорт
Московское «Динамо» на своем поле победило тульский «Арсенал» в матче 15-го тура РПЛ
18:34
Спорт
Россияне выиграли медальный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте
18:33
Весь мир
Азаров об исках граждан ДНР против Порошенко: мир должен узнать о ситуации в Донбассе
18:31
Происшествия
«Ауди 100» намотало на столб и разорвало на проспекте Победы в Калининграде
18:27
Общество
Российскую драму «Разжимая кулаки» назвали вероятным претендентом на «Оскар»
18:26
Политика
Свыше трети пунктов пропуска через госграницу России модернизируют к 2024 году
18:24
Общество
Мощные магнитные бури ожидаются на Земле в конце ноября
18:23
Наука
Инфекционист Кромер выяснила, что вакцины от COVID-19 менее эффективны от новых штаммов
18:23
Политика
Захарова напомнила о попытках Германии и Франции исказить позицию России по Донбассу
Все новости

Внучка Боярского назвала себя ангелом, которому нравятся плохие мальчики

Общество
Внучка Боярского назвала себя ангелом, которому нравятся плохие мальчики
instagram.com  /  @boyarskaya.katerina

Москва, 21 ноября. Внучка главного мушкетера России Михаила Боярского Екатерина уже присматривает себе супруга. По словам девушки, ей нравятся плохие мальчики на мотоциклах.

Катя — дочь депутата Госдумы Сергея Боярского и его супруги Екатерины. Девушка приняла участие в программе канала НТВ «Ты не поверишь!». Журналисты поинтересовались у девушки, какие молодые люди ей нравятся. Наследница Боярских в ответ заявила, что считает себя ангелом, но ей подойдет раскрепощенный бойфренд.

«Я из хорошей семьи. В принципе добрая и милая девочка. Мне нравятся плохие мальчики. Как в фильмах — на мотоциклах», — пояснила Катя.

У легенды советского и российского кино Михаила Боярского двое детей: Сергей и Елизавета. Дочь пошла по стопам отца и стала актрисой. Она состоит в браке с коллегой Максимом Матвеевым, которому родила сыновей Андрея и Григория. Актерскую пару считают одной из самых красивых в российском кино.

Ранее каскадер Николай Ващилин заявил, что Боярский однажды чуть не погиб на съемках. Актер со шпагой в руке проткнул мушкетера, выбил ему зуб и едва не убил.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Внучка Боярского назвала себя ангелом, которому нравятся плохие мальчики
Комментировать