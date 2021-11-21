Ливийские чиновники уличили премьер-министра в попытке сорвать выборы

Триполи, 21 ноября. Глава национальной комиссии Ливии по правам человека Ахмед Хамза осудил поведение премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы, угрожающего саботировать предстоящие президентские и парламентские выборы.

«Заявление председателя кабмина о том, что отказ от регистрации в качестве кандидата на плебисците будет стоить дорого Высшей избирательной комиссии звучит на языке угрозы», — написал он в Facebook.

Член Палаты представителей Саид Амгиб также обратил внимание общественности на неподобающий тон премьера. По его мнению, Дабиба недвусмысленно угрожает ВИК и парламенту.

«На всех языках мира это предложение может быть переведено или понято только как угроза сорвать выборы и отклонить результаты плебисцита», — сказал депутат.

Премьер-министр Ливии ополчился на избирком из-за отказа регистрировать его в качестве кандидата на выборы. Причиной стало несоблюдение претендентом условий закона о плебисците.

Согласно 12-й статье, гражданин имеет право баллотироваться на пост президента, если не занимает государственную или военную должность за три месяца до начала процесса голосования. Глава кабмина не сложил полномочия в установленные сроки.

Абд аль-Хамид Дабиба требует от парламента внести поправки в закон, а от избиркома допустить его до участия в выборах. Он даже готов надавить на ведомства, чтобы добиться своего.