Атаки на отделения избиркома и выдвижение кандидатов — что произошло в Ливии с 15 по 21 ноября

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 15 по 21 ноября 2021 года.

Происшествия

Во вторник и среду несколько избирательных участков на западе страны подверглись нападению со стороны неизвестных вооруженных группировок. Инциденты произошли в городах Аз-Завия, Таджура, Аль-Хомс, Мисурата, Гарьян, Злитен, Зинтан, а также в столичном районе Айн Зара. Боевики приостановили работу сотрудников по регистрации кандидатов на выборы и выдаче карточек для голосования.

В этой связи Национальная комиссия по правам человека в Ливии 17 ноября решительно осудила случившееся. Организация возложила ответственность на Министерство внутренних дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) за отсутствие должного обеспечения безопасности и защиты отделений избиркома.

В понедельник, 15 ноября, на шоссе Тарик Аш-Шук в Триполи вспыхнула перестрелка. Согласно сообщениям пользователей социальных сетей, вооруженный конфликт возник между бойцами 444-й бригады и сотрудниками Службы поддержки стабильности, которой руководит террорист Ганива аль-Кикли.

Сотрудники береговой охраны в ходе двух операций перехватили и вернули в Ливию 191 мигранта, направлявшегося к европейским берегам через Средиземное море. Правозащитники также сообщили об обнаружении в деревянной лодке десяти тел нелегалов.

Политика

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри на встрече с заместителем главы Президентского совета Ливии Мусой аль-Куни заявил о поддержке выборов в североафриканской стране в установленный срок — 24 декабря, указав на важность скорейшего вывода наемников и иностранных контингентов. По его словам, Каир не пожалеет усилий для удовлетворения чаяний народа соседнего государства и поможет ему в восстановлении стабильности.

Председатель Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Имад ас-Саих обсудил со спецпосланником ООН Яном Кубишем дополнительные усилия международного сообщества, необходимые для успешного проведения плебисцита.

ВИК продолжила принимать документы от желающих участвовать в президентской и парламентской гонках. О выдвижении кандидатур на пост главы страны на уходящей неделе объявили фельдмаршал Халифа Хафтар, экс-глава кабмина Али Зейдан, бывший вице-премьер Правительства национального согласия Ахмад Майтыг, его коллега Фатхи Башага, сложивший полномочия спикера Палаты представителей Агила Салех, председатель партии «Возрождение Ливии» Ареф ан-Найед и другие.

По данным избиркома, на субботу, 20 ноября, общее количество зарегистрированных кандидатов на парламентский плебисцит составило 1343 человека. На пост главы государства баллотируются 32 человека (22 в Триполи, 7 в Бенгази и 3 в Сабхе).

Представитель ливийского парламента Абдалла Блехек опроверг информацию о намерении парламента внести поправку в законы о выборах. По его словам, изменять ратифицированные документы уже слишком поздно, поскольку избирательный процесс уже запущен.

Кандидат в президенты и сын экс-лидера страны Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам в среду, 17 ноября, призвал ливийцев проголосовать 24 декабря. Он добавил, что плебисцит может поспособствовать достижению стабильности в североафриканском государстве.

В субботу, 20 ноября, 56 членов Палаты представителей выступили против намерения премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибы заключить сделку по продаже 8,6% акций Waha Oil Company французской компании Total. Действия главы кабмина парламентарии назвали «разбазариванием».

Экономика

Официальный представитель ПНЕ Мухаммад Хамуда в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров объявил о решении открыть пять центров по переподготовке в муниципалитетах Бенгази, Тархуна, Зинтан, Шахат и Хун. Кроме того, руководство выделит 285 млн динар (около 62 млн долларов) на реализацию четырех проектов в Сабхе. Кабмин одобрил создание экономической зоны под названием Вади аль-Харир на востоке страны.

Представители французской компании Total на встрече с министром нефти и газа Мухаммадом Ауном подтвердили готовность инвестировать в сектор. Они высказали заинтересованность в добыче природных ресурсов и разработке альтернативной энергетики.

Совместный российско-ливийский комитет 16 ноября провел первое заседание. Встреча с участием ливийской стороны прошла в Триполи. Члены ведомства обсудили вопросы, связанные с развитием торгово-экономического сотрудничества между Триполи и Москвой.

Утром 16 ноября судно Kevalay Queen прибыло в морской порт Мисурата в рамках подготовки к запуску туристических рейсов и перевозки пассажиров.

Общество

Жители ряда городов, в том числе Сирта и Тобрука, провели митинги в поддержку выдвижения Сейфом аль-Исламом Каддафи кандидатуры на президентские выборы. Граждане вышли на марши с зелеными флагами Джамахирии и портретами претендента.

В Сабхе ливийцы организовали протесты в связи с арестом начальника управления безопасности города. Демонстрации в поддержку бригадного генерала Мухаммада Башара аль-Хаснави состоялись 18 и 19 ноября.

Офицер отстранен от службы и содержится под стражей по приказу главы МВД с начала недели. Поводом для задержания стало его появление в кадре во время предоставления Сейфом аль-Исламом Каддафи документов в отделении избиркома, после чего Аль-Хаснави заподозрили в связях с претендентом на пост президента. Сам обвиняемый отрицает приписываемое ему злоупотребление. По его словам, он не имеет отношения к кандидату, на избирательном участке он находился исключительно с целью обеспечения порядка.

Во вторник, 16 ноября, сотрудники служб безопасности организовали забастовку в Триполи перед штаб-квартирой ПНЕ. Протестующие потребовали обеспечения своих прав и указали на невыполнение премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой обещаний в отношении выплат зарплаты.

На следующий день жители Мисураты вышли на митинг возле зданий судебных органов после похищения неизвестной группой лиц директора школы «Шухада ас-Саддада» Аль-Хамали Саналлы. Горожане призвали ведомства к расследованию инцидента и преследованию злоумышленников.

В среду, 17 ноября, группа активисток провела демонстрацию в центре Триполи, выразив неприятие подписанием правительством Меморандума о взаимопонимании (CEDAW). Документ требует от властей соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Ливийки считают, что он нарушает предписания ислама и наносит ущерб культуре и обычаям общества.