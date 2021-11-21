Французский министр Ле Дриан заявил о готовности продолжать диалог с Россией

Париж, 21 ноября. Франция выступает за сохранение диалога с Россией. Об этом сказал глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, Париж стремится найти способы работать для достижения общих целей.

«Россия — это в первую очередь сосед...И с этим соседом нужно продолжать диалог», — сказал министр, отвечая на вопрос радиоведущего о том, кем является РФ для Франции.

Ле Дриан напомнил, что встреча России и Франции в формате 2+2 прошла «не очень хорошо». Он призвал стороны говорить откровенно друг с другом, чтобы продвигаться в установлении диалога. У Москвы и Парижа много общих интересов, включая экономические.