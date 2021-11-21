ВСУ препятствовали работе беспилотников ОБСЕ у населенных пунктов Луганское и Светлодарск

Луганск, 21 ноября. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления сигналов беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В сообщении оборонного ведомства ЛНР отмечается, что киевские силовики с помощью станции РЭБ препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районах пяти населенных пунктов Донбасса.

«В районах населенных пунктов Попасная, Врубовка, Луганское, Светлодарск и Новозвановка мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники», — подчеркнули в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины во время учебных стрельб в Днепропетровской области ранили местного жителя, которого впоследствии госпитализировали в городскую больницу №4.