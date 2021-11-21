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Россияне выяснили, почему Минск все-таки будет поставлять электричество Украине

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Экономика
Россияне выяснили, почему Минск все-таки будет поставлять электричество Украине
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Минск, 21 ноября. В Сети отреагировали на новость о возобновлении поставок белорусской электроэнергии на Украину.

В пресс-службе Минэнерго Белоруссии сообщили, что экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

Пользователи российского сегмента социальных сегмента неоднозначно восприняли новость. Кто-то предположил, что восстановление импорта стало следствием переговоров и.о канцлера Германии Ангелы Меркель с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Это Меркель, наверное, попросила не бросать украинцев, когда звонила Лукашенко», — отметил пользователь.

В мае украинская Национальная комиссия запретила поставки российской и белорусской электроэнергии из-за «потенциальных угроз энергетической безопасности страны». Осенью выяснилось, что угля и газа в украинских хранилищах нет — мораторий отменили и направили в Минск делегацию с просьбой возобновить поставки.

Белоруссия согласилась подписать договор об оказании аварийной помощи. 18 ноября соглашение утратило силу, и украинская сторона вновь отправилась на переговоры в Минск.

Россияне выяснили, почему Минск все-таки будет поставлять электричество Украине
Агентство городских новостей Москва /

По всей видимости, встреча прошла успешно, потому что сегодня стало известно о возобновлении поставок электроэнергии. Объемы импорта составляют 415 мегаватт в час.

Кое-кто осудил Лукашенко за то, что он не держит слово. Еще летом он утверждал, что не станет возобновлять поставки энергоресурсов.

«В странное время живём, за деньги что угодно продать можно, недолго думая», — пишут в комментариях.

Другие считают, что белорусская сторона поступила правильно.

«Открою вам тайну: все страны торгуют друг с другом, даже если введены санкции — находят пути обхода. Торговать — это нормально. Кормиться и кормить всем и всех надо», — написали в Сети.

Ранее стало известно, что турецкая компания Karpowership прекратила поставки электроэнергии в Ливан.

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Киев белоруссия минск электроэнергия
1 комментарий