Глава ВС Судана и отстраненный премьер-министр подписали политическое соглашение

Хартум, 21 ноября. Председатель переходного Суверенного совета и главнокомандующий Вооруженными силами Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан заключил политическое соглашение с Абдаллой Хамдоком, премьер-министром, отстраненным от власти в ходе переворота 25 октября.

Церемония подписания состоялась в воскресенье во дворце Республики. Согласно сообщениям местных СМИ, документ подразумевает возвращение Хамдока на пост главы кабмина и отмену решения об его отстранении от должности, принятое в прошлом месяце.

Стороны также договорились об освобождении политических заключенных, арестованных пришедшими к власти военными, а также формировании комитета для расследования демонстраций, случившихся после событий 25 октября. В конституционный документ внесут поправки, касающиеся функционирования переходного правительства.

Аль-Бурхан и Хамдок согласились, что Суверенный совет контролирует ход переходного периода. Партнерство между гражданскими и военными во власти станет основой стабильности Судана.

القاعة فيها العساكر وجماعة اتفاق جوبا ومبارك الفاضل وترك!

ده ما اتفاق سياسي. ده حفل توقيع انتقال لاعب من فريق لفريق.#مليونية_21_نوفمبر#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية pic.twitter.com/1M8KbqMETx — محـمــد الجــاك ودالجــاك (@midoo84064020) November 21, 2021

Подчеркнута необходимость начать диалог между всеми политическими силами. Документ также предусматривает выполнение Джубинского мирного соглашения и обеспечение своевременной передачи власти гражданскому правительству.

В прошлом месяце Аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение и заявил о роспуске Суверенного совета и Совета министров. Военные арестовали ряд членов правительства, а премьер-министра поместили под домашний арест.