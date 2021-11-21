Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 18:37
18:35
Спорт
Московское «Динамо» на своем поле победило тульский «Арсенал» в матче 15-го тура РПЛ
18:34
Спорт
Россияне выиграли медальный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте
18:33
Весь мир
Азаров об исках граждан ДНР против Порошенко: мир должен узнать о ситуации в Донбассе
18:31
Происшествия
«Ауди 100» намотало на столб и разорвало на проспекте Победы в Калининграде
18:27
Общество
Российскую драму «Разжимая кулаки» назвали вероятным претендентом на «Оскар»
18:26
Политика
Свыше трети пунктов пропуска через госграницу России модернизируют к 2024 году
18:24
Общество
Мощные магнитные бури ожидаются на Земле в конце ноября
18:23
Наука
Инфекционист Кромер выяснила, что вакцины от COVID-19 менее эффективны от новых штаммов
18:23
Политика
Захарова напомнила о попытках Германии и Франции исказить позицию России по Донбассу
18:22
Шоу-бизнес
Собчак рассмешила россиян образом «под Пугачеву»
Все новости

Глава ВС Судана и отстраненный премьер-министр подписали политическое соглашение

Весь мир
Глава ВС Судана и отстраненный премьер-министр подписали политическое соглашение
wikipedia.org  /  International Hydropower Association / CC BY 2.0

Хартум, 21 ноября. Председатель переходного Суверенного совета и главнокомандующий Вооруженными силами Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан заключил политическое соглашение с Абдаллой Хамдоком, премьер-министром, отстраненным от власти в ходе переворота 25 октября.

Церемония подписания состоялась в воскресенье во дворце Республики. Согласно сообщениям местных СМИ, документ подразумевает возвращение Хамдока на пост главы кабмина и отмену решения об его отстранении от должности, принятое в прошлом месяце.

Стороны также договорились об освобождении политических заключенных, арестованных пришедшими к власти военными, а также формировании комитета для расследования демонстраций, случившихся после событий 25 октября. В конституционный документ внесут поправки, касающиеся функционирования переходного правительства.

Аль-Бурхан и Хамдок согласились, что Суверенный совет контролирует ход переходного периода. Партнерство между гражданскими и военными во власти станет основой стабильности Судана.

Подчеркнута необходимость начать диалог между всеми политическими силами. Документ также предусматривает выполнение Джубинского мирного соглашения и обеспечение своевременной передачи власти гражданскому правительству.

В прошлом месяце Аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение и заявил о роспуске Суверенного совета и Совета министров. Военные арестовали ряд членов правительства, а премьер-министра поместили под домашний арест.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Глава ВС Судана и отстраненный премьер-министр подписали политическое соглашение
судан хамдок бурхан
Комментировать