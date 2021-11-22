Юрист Соловьев: «Война между Россией и Украиной существует в головах украинских чиновников»

Власти нашей страны не раз говорили, что война между Россией и Украиной существует исключительно в головах отдельных украинских должностных лиц и экспертов. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил заслуженный юрист РФ, общественный деятель Иван Соловьев.

Ранее начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует вторгнуться на Украину в конце января или начале февраля. Также он подчеркнул, что аналогичную оценку дают американские коллеги.

«Власти нашей страны не раз говорили, что война между Россией и Украиной существует исключительно в головах отдельных украинских должностных лиц и экспертов. Уверен, в Киеве не все больны на голову, поэтому способны к анализу и прогнозу. Скорее всего, они изучали [историю], поэтому знают и понимают, что мы никогда не начнем первыми, не станем разжигать военное пожарище, даже будучи уверенными в блицкриге», — прокомментировал Иван Соловьев.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Юрист подчеркнул, что Военная доктрина РФ направлена на защиту, а не нападение. В ней отражена приверженность Российской Федерации к использованию для защиты национальных интересов страны и интересов ее союзников военных мер только после исчерпания возможностей применения политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных и других инструментов ненасильственного характера.

«Поэтому мы до конца останемся приверженцами Минских соглашений и будем последовательно требовать от всех их участников того же. Но не такое поведение сейчас выгодно Украине, не объективного и трезвого анализа ждет сейчас партия войны в Киеве. Им нужно максимальное нагнетание обстановки вокруг Донбасса. Ведь только так можно отвлечь свое население от ужасающего экономического положения и от полной импотенции действующей украинской власти в сфере народосбережения», — объяснил собеседник ФАН.

Он уверен, что любая угроза военного конфликт вполне закономерно объединяет население вокруг действующей власти, помогает ей усилить свое влияние, ослабляет оппозицию. Сам факт конфликта помогает отодвинуть на второй план социальные вопросы и позволяет легко манипулировать общественным мнением.

«В итоге власть получает инструменты, чтобы повысить свой рейтинг и сохраниться на следующий выборный цикл. Есть древнее изречение: «Пока гремит оружие, законы молчат». Сегодняшнее поколение безответственных украинских политиканов хочет, чтобы законы молчали и тогда, когда они только говорят о возможной войне. Уж больно это выгодно, слишком большие деньги за этим стоят, а ставкой здесь является их дальнейшее пребывание у власти», — отметил Соловьев.

Ранее стало известно, что в Киеве горожане провели акцию у мэрии против повышения стоимости проезда до 20 гривен. Они считают, что эта цена не по карману большинству граждан.