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Манукян назвал возможную причину тяжелого состояния Бузовой

Шоу-бизнес
Манукян назвал возможную причину тяжелого состояния Бузовой
instagram.com  /  @buzova86

Эмоциональность Ольги Бузовой — это семейное. Об этом в комментарии ФАН заявил журналист и блогер Вадим Манукян.

Накануне стало известно, что у певицы Ольги Бузовой появились серьезные проблемы со здоровьем. Бузова призналась, что много плачет по ночам, что устала куда-то вечно бежать и нуждается в перезагрузке. Ольга уверена, что профессиональная деятельность оказала негативное влияние на ее здоровье и состояние в целом, из-за чего ей приходится «мотаться по врачам».

Блогер и журналист Вадим Манукян в беседе с корреспондентом ФАН предположил, что излишняя эмоциональность Ольги могла привести ее к подавленному состоянию и выгоранию.

«Недавно у меня в шоу “Давай поговорим” был в гостях ведущий “Дома-2”, и он мне раскрыл природу эмоциональности Ольги Бузовой. Оказывается, у них это семейное. И бабушка, и мама, и сама Ольга не скрывают своих эмоций. Если грустно — плачут, а если весело — смеются. Вот такая особенность у семьи Бузовых по женской линии. Возможно, именно эта эмоциональность по семейной линии ей так мешает и даже истощает. Но я думаю, что Ольга справится, она молодец», — сказал он.

Манукян назвал возможную причину тяжелого состояния Бузовой
instagram.com / @buzova86

Ранее Ольга Бузова продемонстрировала свое настоящее отношение к поп-королю Филиппу Киркорову, когда тот вспомнил о ее бывшем возлюбленном Давиде Манукяне (Даве). Киркоров обратился к певице, но та сделала вид, что не слышит его.

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Все новости / Шоу-бизнес / Манукян назвал возможную причину тяжелого состояния Бузовой
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