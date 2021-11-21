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Овдовевший Прохор Шаляпин встретился со своей бывшей возлюбленной

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 16:59
Шоу-бизнес
Овдовевший Прохор Шаляпин встретился со своей бывшей возлюбленной
instagram.com  /  @shalyapin_official

Москва, 21 ноября. Прохор Шаляпин недавно стал вдовцом. Певца поддерживали его бывшие возлюбленные, среди которых и модель Анна Калашникова. Пара продемонстрировала дружеские чувства на новом снимке.

Фотографию на своей странице в Instagram разместила Калашникова. Модель в обтягивающем белом платье и с букетом роз стоит рядом с улыбающимся Шаляпиным. Она написала, что была рада увидеться с певцом. Поклонники тут же принялись расхваливать внешний вид знаменитостей. Многие понадеялись, что пара снова воссоединится.

Овдовевший Прохор Шаляпин встретился со своей бывшей возлюбленной
Prt Scr instagram.com / @annakalash

Шаляпин и Калашникова начали отношения в 2015 году. Модель забеременела и певцу пришлось уйти от жены, бизнесвумен Ларисы Копенкиной. Пара была вместе несколько лет, но потом в эфире шоу Андрея Малахова был сделан тест ДНК, который показал, что мальчик не является сыном Шаляпина. Артист в шоке покинул студию, после чего звезды расстались.

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шаляпин певец модель Калашникова
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