Овдовевший Прохор Шаляпин встретился со своей бывшей возлюбленной

Москва, 21 ноября. Прохор Шаляпин недавно стал вдовцом. Певца поддерживали его бывшие возлюбленные, среди которых и модель Анна Калашникова. Пара продемонстрировала дружеские чувства на новом снимке.

Фотографию на своей странице в Instagram разместила Калашникова. Модель в обтягивающем белом платье и с букетом роз стоит рядом с улыбающимся Шаляпиным. Она написала, что была рада увидеться с певцом. Поклонники тут же принялись расхваливать внешний вид знаменитостей. Многие понадеялись, что пара снова воссоединится.

Prt Scr instagram.com / @annakalash

Шаляпин и Калашникова начали отношения в 2015 году. Модель забеременела и певцу пришлось уйти от жены, бизнесвумен Ларисы Копенкиной. Пара была вместе несколько лет, но потом в эфире шоу Андрея Малахова был сделан тест ДНК, который показал, что мальчик не является сыном Шаляпина. Артист в шоке покинул студию, после чего звезды расстались.