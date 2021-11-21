В Москве наградили лучших докторов России по мнению пациентов

От терапевтов и акушеров-гинекологов до стоматологов и хирургов: медицинские специалисты со всей России приехали в столицу на Гран-при премии «ПроДокторов».

На один вечер врачи сменили белые халаты на платья и смокинги.

«Я приехала из Петербурга, работаю эндокринологом. У меня достаточно узкая специализация, я помогаю планировать беременность и веду беременность у девушек, которые имеют эндокринологические заболевания. Сюда меня отправили мои пациентки, которые написали отзывы, оставили свои рекомендации», — сказала врач Эльвира Федорова.

Победителей премии выбирали по реальным рекомендациям пациентов. За год сайт «ПроДокторов» собрал свыше 400 тысяч отзывов и сформировал по ним рейтинги для каждого региона. На звание лучших претендовали более 700 тысяч врачей из 50 тысяч клиник России. Однако в числе номинантов премии оказались всего 165 счастливчиков.

«Разные бывают отзывы, потому что не бывает идеальных людей, не бывает идеальных врачей. Я очень люблю и уважаю этот сайт, пользуюсь сама его услугами. Когда я подбирала для себя специалиста, именно там я искала врача, который мне был нужен, по отзывам — и не прогадала. Все правда написано», — отметила врач-психиатр из Ростова-на-Дону Наталья Сатири.

«ПроДокторов» — крупнейший российский ресурс отзывов о врачах. Его цель — создать эффективную коммуникацию между доктором и пациентом, помочь больному выбрать подходящего специалиста и правильный вектор лечения, развеять лишние страхи и домыслы.

«ПроДокторов» нужен для того, чтобы пациенты могли поделиться друг с другом опытом лечения, а врачи могли узнать, собственно, как они лечат, потому что для врача, который работает с пациентом, это совсем не очевидно. Пациент на приеме, как правило, не дает никакой обратной связи, он стесняется, ему это сделать сложно. А после приема он уже может все осмыслить и действительно поделиться. Доктор это учтет в работе и станет лечить еще лучше. Эта обратная связь очень нужна и важна», — пояснил руководитель портала Сергей Федосов.

Премия «ПроДокторов» — по-настоящему народная. В рейтинге не учитывается стаж и категория доктора, он базируется исключительно на симпатии пациентов. Но это не значит, что положительные отзывы можно «накрутить». Портал ведет строгую проверку каждого комментария.

«Эта премия — как аванс определенный. То, что нам, участникам, дано сейчас, я думаю, что это больше на перспективу. Очень бы хотелось, чтобы не было спортивного собирания отзывов в следующем году. Мой «прогноз»: поменяется здорово публика к следующему году, поэтому я за честность, за открытость, за пациентоориентированную медицину», — отметил невролог и мануальный терапевт из Курска Виталий Удодов.

Маленький праздник для докторов в непростое время пандемии. По результатам Гран-при, лучшими были признаны 55 врачей.

«Эмоции счастья, я уже была безумно счастлива, что я попала в тройку лучших врачей России — это очень почетно для меня. Я врач в пятом поколении, и вся моя семья — это врачи, и, в прямом смысле слова, с молоком матери я впитала в себя любовь, помощь, добро. Очень-очень люблю свою специальность», — поделилась Наталья Сатири.

По словам представителя оргкомитета премии Сергея Федосова, благодарный пациент дает силы доктору идти вперед, справляться с профессиональным выгоранием. Поэтому любой отзыв — всегда большая поддержка и стимул.