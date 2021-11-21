Вернувшиеся из Германии россияне рассказали, от чего излечились в РФ

Москва, 21 ноября. Светлана и Виталий переехали из Германии в Россию два года назад. Семейная пара призналась, что этот шаг дался им непросто. Но они ни о чем не жалеют и очень рады, что после 20 лет жизни в Германии приняли решение отказаться от всего и уехать.

Сразу по приезду в Россию семейная пара купила дом и обзавелась хозяйством. Сначала выращивали птицу, а сейчас занимаются овцеводством.

«В России ярче, красивее. О депрессии можно забыть навсегда. Россия нас излечила от этого недуга», — отметила Светлана.

Супруги признались, их многие знакомые убеждены, что они скоро вновь переедут в Германию. Мол, деньги закончатся и придется возвращаться. Светлана и Виталий не разделяют этого мнения. Они считают, что деньги заканчиваются у тех, кто не умеет их зарабатывать. И это не зависит от страны проживания.

«Мы общаемся с мигрантами, они рассказали, что переехали из Германии в Россию со скромными сбережениями. Почти у всех жизнь наладилась. Они рады возможности жить в России», — рассказала пара.

Еще Светлана и Виталий уверены, что секрет успеха заключается в любви.

«Чтобы жить в России — ее надо любить. Тогда все трудности можно преодолеть», — поделились секретом счастливой жизни Светлана и Виталий.

Некоторые считают, что супруги допустили ошибку, когда решили уехать из Германии.

pexels.com / Karolina Grabowska

«Хорошо там, где нас нет», — смеется Светлана.

За 20 лет жизни в Германии пара поняла, что постоянно жить там очень сложно. Это настолько социальная страна, что государственная система сама решает, что для конкретного человека хорошо, а что плохо.

Решение о переезде принял и итальянец Джузеппе. Он живет в России уже семь лет, работает переводчиком и преподавателем, и не планирует возвращаться на родину.