Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 17:04
17:03
Экономика
Инициативу Путина по повышению прожиточного минимума подержали в Госдуме
17:02
Наука
Генетик Гуаньнин обнаружил, что гены европейцев подстроились под местность и тип климата
17:01
Общество
Небольшие заморозки ожидаются в Москве в начале недели
16:59
Шоу-бизнес
Овдовевший Прохор Шаляпин встретился со своей бывшей возлюбленной
16:57
Общество
Врачи Детской исследовательской больницы определили «переключатели» иммунной системы
16:57
Происшествия
Водитель погиб после столкновения машины каршеринга с опорой ЛЭП в Туле
16:56
Общество
Останки героя ВОВ из Нижегородской области нашли в братской могиле под Калугой
16:54
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили два вспыхнувших автомобиля после ДТП в Петербурге
16:51
Общество
Начались клинические испытания первой назальной вакцины от болезни Альцгеймера в США
16:49
Общество
Вернувшиеся из Германии россияне рассказали, от чего излечились в РФ
Все новости

«Химки» сыграли вничью с ЦСКА и ушли с последнего места в таблице РПЛ

Спорт
«Химки» сыграли вничью с ЦСКА и ушли с последнего места в таблице РПЛ
ТАСС  /  Станислав Красильников

Москва, 21 ноября. Матч чемпионата России по футболу сезона-2021/22 между подмосковными «Химками» и столичным ЦСКА завершился вничью.

Безголевой ничьей закончилась встреча 15-го тура РПЛ ЦСКА — «Химки», состоявшаяся 21 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. На 15-й минуте игры арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга удалил с поля защитника «армейского» клуба Бруно Фукса за фол на нападающем «Химок» Кемале Адеми и назначил пенальти в ворота хозяев. Заработавший одиннадцатиметровый удар форвард не сумел реализовать его, пробив мимо ворот.

Завершив заключительный матч первого круга вничью, ЦСКА набрал 24 очка. Столичный клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Химки» набрали 13 баллов и ушли с последней строчки, поднявшись на 15-ю позицию.

Ранее самарские «Крылья Советов» упустили победу в домашнем матче РПЛ с «Уралом». Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счетом 2:2.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / «Химки» сыграли вничью с ЦСКА и ушли с последнего места в таблице РПЛ
футбол цска химки чемпионат россии рпл
Комментировать