«Химки» сыграли вничью с ЦСКА и ушли с последнего места в таблице РПЛ

Москва, 21 ноября. Матч чемпионата России по футболу сезона-2021/22 между подмосковными «Химками» и столичным ЦСКА завершился вничью.

Безголевой ничьей закончилась встреча 15-го тура РПЛ ЦСКА — «Химки», состоявшаяся 21 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. На 15-й минуте игры арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга удалил с поля защитника «армейского» клуба Бруно Фукса за фол на нападающем «Химок» Кемале Адеми и назначил пенальти в ворота хозяев. Заработавший одиннадцатиметровый удар форвард не сумел реализовать его, пробив мимо ворот.

Завершив заключительный матч первого круга вничью, ЦСКА набрал 24 очка. Столичный клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Химки» набрали 13 баллов и ушли с последней строчки, поднявшись на 15-ю позицию.

Ранее самарские «Крылья Советов» упустили победу в домашнем матче РПЛ с «Уралом». Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счетом 2:2.