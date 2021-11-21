Российские журналисты на видео показали секретную кнопку Владимира Путина

Москва, 21 ноября. Журналисты «России-1» раскрыли предназначение секретной кнопки президента России Владимира Путина. Соответствующие кадры показали в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

Корреспонденты обратили внимание на кнопку в приемной Путина, которую президенту подали перед совещанием с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Устройство необходимо, чтобы глава государства мог в любой момент позвать помощника.

«Телеоператоры выходят, а соседний стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай», — сообщили журналисты.

Специальная кнопка понадобилась, поскольку президенты проводили переговоры за закрытыми дверями. Говорили политики на протяжении нескольких часов. Стороны обсудили товарооборот между Россией и Узбекистаном, а также обстановку на территории Афганистана. Встреча Путина и Мирзиеева закончилась вечером. Переговоры политиков состоялись 19 ноября.

Как стало известно ранее, Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Мирзиеева с победой на президентских выборах. Российский лидер отметил, что работы у его коллеги будет очень много, однако политик сумеет со всем справиться, поскольку он уверенно идет вперед.