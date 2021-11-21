Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 17:04
17:03
Экономика
Инициативу Путина по повышению прожиточного минимума подержали в Госдуме
17:02
Наука
Генетик Гуаньнин обнаружил, что гены европейцев подстроились под местность и тип климата
17:01
Общество
Небольшие заморозки ожидаются в Москве в начале недели
16:59
Шоу-бизнес
Овдовевший Прохор Шаляпин встретился со своей бывшей возлюбленной
16:57
Общество
Врачи Детской исследовательской больницы определили «переключатели» иммунной системы
16:57
Происшествия
Водитель погиб после столкновения машины каршеринга с опорой ЛЭП в Туле
16:56
Общество
Останки героя ВОВ из Нижегородской области нашли в братской могиле под Калугой
16:54
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили два вспыхнувших автомобиля после ДТП в Петербурге
16:51
Общество
Начались клинические испытания первой назальной вакцины от болезни Альцгеймера в США
16:49
Общество
Вернувшиеся из Германии россияне рассказали, от чего излечились в РФ
Все новости

Российские журналисты на видео показали секретную кнопку Владимира Путина

Политика
Российские журналисты на видео показали секретную кнопку Владимира Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 ноября. Журналисты «России-1» раскрыли предназначение секретной кнопки президента России Владимира Путина. Соответствующие кадры показали в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

Корреспонденты обратили внимание на кнопку в приемной Путина, которую президенту подали перед совещанием с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Устройство необходимо, чтобы глава государства мог в любой момент позвать помощника.

«Телеоператоры выходят, а соседний стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай», — сообщили журналисты.

Специальная кнопка понадобилась, поскольку президенты проводили переговоры за закрытыми дверями. Говорили политики на протяжении нескольких часов. Стороны обсудили товарооборот между Россией и Узбекистаном, а также обстановку на территории Афганистана. Встреча Путина и Мирзиеева закончилась вечером. Переговоры политиков состоялись 19 ноября.

Как стало известно ранее, Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Мирзиеева с победой на президентских выборах. Российский лидер отметил, что работы у его коллеги будет очень много, однако политик сумеет со всем справиться, поскольку он уверенно идет вперед.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Российские журналисты на видео показали секретную кнопку Владимира Путина
путин мирзиеев кнопка
Комментировать