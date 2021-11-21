Рейтинг самых надежных автомобилей США сменил лидера

Вашингтон, 21 ноября. Журнал Consumer Reports обновил рейтинг самых надежных автомобилей США. Основой для него традиционно являются отзывы владельцев, сообщают «Автоновости дня».

В своих комментариях американские водители рассказывают о неполадках и впечатлениях от своего транспорта за прошедший год.

В 2021 году рейтинг сменил лидера: теперь первую строчку оккупировал японский бренд Lexus. Его модели оказались наименее проблемными по сравнению с Mazda и Toyota, занявших вторую и третью позиции соответственно. На четвертом месте расположилась компания Infiniti, которая ранее была шестой. Пятым стал американский Buick, который, напротив, опустился на одну строку.

Кроме того, в топ-10 производителей, чьи машины в текущем году владельцы посчитали самыми надежными, вошли Honda, Subaru, Acura, Nissan и Mini.

В России тем временем составлен рейтинг самых востребованных автомобилей вторичного рынка. Его лидером стала Lada Granta.