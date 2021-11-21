Миро заявила, что полученный на «Дом-2» опыт помогает Бородиной удержаться в ледовом шоу

Москва, 21 ноября. Писательница и блогер Лена Миро заявила, что телеведущая Ксения Бородина очень цепкий человек, и это ей помогает не вылететь из шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период».

По мнению Миро, Бородина готова на все ради своей цели. До этого она «разнылась и воззвала к жалости», а в прошлом выпуске «ударилась копчиком».

«Как удалось ей в этот раз выкрутиться? Опыт «Дома- 2» бесследно не прошел — Ксюндель рассказала о панической атаке на льду: «У меня началась паническая атака. Это редкий случай, не знаю, что случилось. Спокойно на все номера выходила, а сегодня впервые. Может потому что это апокалипсис», — написала блогер в своем ЖЖ.

После такого признания зрители не посмеют выгнать из проекта «пережившую апокалипсис» Бородину, считает Миро. Тем временем пользователи в Сети активно просят вернуть в «Ледниковый период» Никиту Преснякова и его партнершу Наталью Забияко. Многие зрители жалуются, что ведущей «Дом-2» постоянно дают еще один шанс, хотя она катается хуже остальных участников, а действительно талантливым фигуристам приходится покидать площадку.