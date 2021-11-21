Роскосмос: старт ракеты «Союз» с модулем «Причал» для МКС запланирован на 24 ноября

Москва, 21 ноября. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с модулем «Причал» для российского сегмента Международной космической станции (МКС) состоится 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракету установили на стартовый стол на Байконуре, после чего специалисты приступили к испытаниям систем и агрегатов космического корабля и стартового комплекса.

«Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и новым российским модулем «Причал» установлена на стартовом столе площадки № 31», — говорится в сообщении.

Запуск запланирован на 24 ноября. Корабль пристыкуется к модулю «Наука» 26 ноября. «Причал» станет последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о запланированных до конца 2021 года пусках космических ракет. По его словам, в ближайшее время в космос отправятся «Союз МС-20» с японскими космическими туристами, а также ракета-носитель «Протон» со спутниками связи. Кроме того, состоится пуск ракеты «Ангара» на космодроме Минобороны РФ в Плесецке.